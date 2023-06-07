Собянин утвердил проекты КРТ в бывшей промзоне «Южный порт» и в Южном Бутово

В Москве утверждены проекты комплексного развития территорий (КРТ) в Южном Бутово и бывшей промзоне «Южный порт» в Печатниках. Об этом во вторник, 6 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Так, много объектов инфраструктуры появятся на территории в 5 га между Варшавским шоссе и 1-й Горловской улицей. Там построят кафе, магазины, офисы, а также открытый стадион с трибунами. Благодаря КРТ в Южном Бутове появится более 1,7 тысячи рабочих мест, сообщает телеканал «360».

В промзоне «Южный порт» между Южным речным портом и Шоссейным проездом запланировано строительство жилого комплекса, а также школ и детских садов, поликлиники, пожарного депо, отделений банков, офисных помещений и ресторанов. В результате в районе создадут 18,5 тысячи рабочих мест, пишет «Москва 24».

В настоящее время в Москве реализуются 30 проектов КРТ. Планируется построить 8,4 млн кв. м недвижимости, уточняет РИАМО. Инвестиции в проект составили около 779,6 млрд рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва».