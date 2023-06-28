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Польская армия получила первую партию американских танков Abrams

Минобороны: в Польше состоялось церемония передачи первой партии танков M1A1 Abrams
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Фото: Cezary Aszkielowicz/ Agencja Wyborcza.pl via REUTERS
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В Польше состоялось церемония передачи первой партии танков M1A1 Abrams американского производства вооруженным силам республики. Об этом в среду, 28 июня, сообщило минобороны страны на своем сайте.

«В поставку входило 14 танков, что составляет одну роту. В этом году будут поставлены еще две роты. А в следующем году польские вооруженные силы получат еще один батальон Abrams (около 50 машин. — Ред.)», — уточняет польское министерство.

Поставка M1A1 Abrams осуществляется в соответствии с контрактом между Варшавой и Вашингтоном, заключенным ранее в этом году, а сами танки будут переданы 18-й механизированной дивизии Польши, сообщает МО республики,

Согласно контракту, США должны поставить Польше 116 танков M1A1 Abrams, адаптированных под требования ВС Польши, машины техобслуживания, мостоукладчики, командно-штабные машины, а также мобильные мастерские. Также в контракт входят расходы на боеприпасы, обучение и логистику, уточняется на сайте.

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Ранее, 26 июня, Польша подписала соглашение о создании сервис-центра для танков Abrams. Как сообщает «Газета.Ru», соглашение подписали Польская группа вооружений и производитель танков General Dynamics Land Systems, а сам центр будет обслуживать танки Abrams из США, но позднее им смогут воспользоваться американские военные, дислоцированные в Польше.

14 мая министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна в ближайшее время ожидает первые поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Глава минобороны также отметил, что Польша ведет переговоры о совместном производстве HIMARS и управляемых ракет Javelin.

До этого, 5 мая, Блащак сообщил, что США предоставят Польше боевые вертолеты Apache, которые разместят на востоке страны. Он добавил, что через несколько недель польские пилоты начнут обучение, а после его окончания Варшава уже будет иметь предоставленную технику. По его словам, Apache попадут на восточный фланг НАТО, в 18-ю механизированную дивизию, для обеспечения закрытия «брестских ворот».

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