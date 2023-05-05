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США предоставят Польше боевые вертолеты Apache

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Фото: commons.wikimedia.org
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США предоставят Польше боевые вертолеты Apache, которые разместят на востоке страны, сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак 5 мая.

«Мы получили уверения в том, что армия США предоставит нам вертолеты Apache. Предоставит из собственных запасов еще до подписания контракта по вопросу их покупки», — сказал Блащак после встречи с американским коллегой Ллойдом Остином в Вашингтоне.

Он добавил, что через несколько недель польские пилоты начнут обучение, а после его окончания Варшава уже будет иметь предоставленную технику. По его словам, Apache попадут на восточный фланг НАТО, в 18-ю механизированную дивизию, чтобы обеспечили закрытие «Брестских ворот».

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Apache является основным ударным вертолет армии США с середины 1980-х годов. На 2021 год является самым распространенным ударным вертолётом в мире.

Ранее, 14 февраля, Блащак сообщил, что Польша включилась в проект НАТО по созданию общих складов с вооружением альянса. Один из них, по словам министра, связан с обменом информацией со спутникового наблюдения.

До этого, 13 февраля, «Польское радио» рассказало, что Варшава заинтересована в постоянном размещении военных баз НАТО. По словам заместителя министра иностранных дел Польши Аркадиуша Муларчика, решение по этому вопросу пока остается за США.

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