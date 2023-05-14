В Польше ожидают первые поставки пусковых установок HIMARS 15 мая

В Варшаве ожидают первые поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS уже в понедельник, 15 мая. Об этом 14 мая сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, выступая на съезде партии «Право и справедливость».

«Первые пусковые установки HIMARS прибудут завтра в Польшу», — сказал Блащак, чьи слова передает телеканал TVP Info.

Глава минобороны также отметил, что Польша ведет переговоры о совместном производстве HIMARS и управляемых ракет Javelin.

«Наша цель — совместное производство ракет, у нас есть возможность производить как можно больше этого оружия в нашей стране. Дальнейшие переговоры касаются управляемых ракет Javelin, и здесь мы также находимся на правильном пути к их производству в Польше», — заявил министр.

Блащак также напомнил, что в 2021 году был подписан контракт на закупку 250 американских танков Abrams, а также добавил, что в 2024 году армия Польши получит американские истребители F-35.

«Мы заказали современнейшие самолеты F-35. В следующем году этими самолетами будет оснащена польская армия», — сообщил Блащак.

При этом он отметил, что в настоящее время масштаб заказов для польской армии является самым большим в истории.

«Никогда ранее для польской армии не закупалось так много оружия», — заявил министр.

До этого, 5 мая, Блащак сообщил, что США предоставят Польше боевые вертолеты Apache, которые разместят на востоке страны. Он добавил, что через несколько недель польские пилоты начнут обучение, а после его окончания Варшава уже будет иметь предоставленную технику. По его словам, Apache попадут на восточный фланг НАТО, в 18-ю механизированную дивизию, для обеспечения закрытия «брестских ворот».

Ранее, в феврале, министр бороны Польши заявил, что страна включилась в проект НАТО по созданию общих складов с вооружением альянса. Один из них, по словам министра, связан с обменом информацией со спутникового наблюдения.

В том же месяце «Польское радио» рассказало, что Варшава заинтересована в постоянном размещении военных баз НАТО. По словам заместителя министра иностранных дел Польши Аркадиуша Муларчика, решение по этому вопросу пока остается за США.