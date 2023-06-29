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Опрос показал самые распространенные способы борьбы со стрессом на работе

Опрос: большинство россиян борются со стрессом из-за работы физическими нагрузками
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Каждый второй россиянин (53%) считает, что нуждается в эмоциональной разгрузке после рабочего дня, а 40% уверены, что испытывают постоянное напряжение из-за слишком серьезного отношения к своим обязанностям. Согласно опросу группы «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI) и исследовательского центра «Зарплаты.ру», с которым ознакомились «Известия» 28 июня, большинство респондентов полагают, что справиться со стрессом из-за работы им могут помочь поход в бассейн, медитация или беговая дорожка.

По данным группы «Ренессанс страхование», количество обратившихся за консультацией психолога в рамках программ добровольного медицинского страхования за I квартал 2023 года выросло почти на 30%, при этом использовались различные инструменты, такие как сессии с психологами, трансформационные игры, медитации и прочее. Наибольшее число обратившихся — из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Как рассказала управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева, за прошлый год число онлайн-консультаций психологов увеличилось в четыре раза, до 16 тыс. В числе возможных причин Галаничева выделила эмоциональное выгорание, проблемы внутрикорпоративных коммуникаций и постановки задач.

Согласно опросу, большинство респондентов (78%) также выразили мнение, что снизить уровень переживаний помогла бы физическая нагрузка. Из них 38% хотели бы, чтобы в здании компании появился бассейн, 21% мечтает о беговой дорожке, 13% надеются, что в офисе установят грушу для битья, а 6% опрошенных ждут появления комнаты для занятий пауэрлифтингом.

Еще 73% россиян полагают, что им подходят более спокойные способы эмоциональной разгрузки, такие как, например, прослушивание музыкальных композиций или занятия йогой и медитацией. Другая часть — 36% опрошенных — отдала предпочтение настольному теннису и футболу, а 13% мечтают о комнате ярости, в которой можно что-то разбить или сломать.

При этом 61% респондентов считает, что возможность сбрасывать стресс на работе мотивировала бы их больше времени проводить в офисе, к примеру, приходить туда гораздо раньше. Каждый пятый (21%) приезжал бы не только работать, но и заниматься спортом, а 12% россиян отметили, что это помогло бы им в выстраивании отношений с коллегами.

В опросе приняли участие почти 2 тыс. соискателей в возрасте от 25 до 55 лет. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в июне 2023 года.

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Ранее, 20 июня, психолог, профориентолог Екатерина Боровец назвала отличия усталости от выгорания на работе. Так, по ее словам, главным показателем является состояние после отдыха. Если человек отдохнул и после перерыва к нему вернулся интерес к работе, значит, он столкнулся с усталостью. При этом если даже после отдыха человек чувствует нежелание выполнять рабочие задачи, можно говорить о том, что у него выгорание, уточнила психолог.

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