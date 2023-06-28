Amazon остается самым дорогим брендом в мире среди ритейлеров

Amazon снова назван самым дорогим розничным брендом в мире, его стоимость составляет $299,3 млрд. Такие сведения привела консалтинговая компания по оценке брендов Brand Finance.

В пятерку самых дорогих брендов в мире кроме Amazon также вошли Walmart, The Home Depot, Costco, Lowe’s.

Указывается, что стоимость Amazon более чем вдвое превышает стоимость бренда Walmart ($113,8 млрд).

Согласно отчету компании, стоимость Amazon выросла на 36% с начала пандемии COVID-19, с тех пор бренд остается самым дорогим в мире во всех секторах.

Директор Brand Finance Ричард Хей отметил, что доминирование Amazon нельзя игнорировать. «Неустанное стремление бренда к инновациям, ориентированным на клиента, не только изменило то, как мы делаем покупки, но и бросило вызов традиционным бизнес-моделям и пересмотрело их», — отметил он.

Ранее, 18 января, сообщалось, что Amazon обогнал Apple в рейтинге самых дорогих брендов и занял первое место, несмотря на потерю $51 млрд за год.

5 января телеканал CNBC сообщил, что Amazon сократит 18 тыс. сотрудников из-за необходимости уменьшения расходов. По словам экспертов, сокращение станет одним из самых масштабных за всю историю компании. В конце ноября в Amazon работало около 1,54 млн человек. Штат расширяли во время пандемии коронавируса.