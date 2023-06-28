На Украине экс-прокурору дали пожизненный срок за госизмену

Украинский суд обвинил бывшего руководителя Николаевской окружной прокуратуры Геннадия Германа в так называемом сотрудничестве с российской спецслужбой и приговорил его к пожизненному сроку за госизмену. Об этом в среду, 28 июня, сообщило издание «Общественное. Новости».

Издание отмечает, что мужчину задержали 4 апреля прошлого года. По версии следствия, Герман передавал спецслужбам РФ информацию о позициях украинских бойцов в Николаевской области, персональные данные военнослужащих и сотрудников ГСЧС, пароли для прохождения блокпостов, результаты обстрелов и общую оперативную информацию по ситуации в регионе.

После оглашения приговора экс-прокурора забросали сырыми яйцами. Его адвокат Станислав Клименко сообщил, что свою вину Герман не признает, а его невиновность будет в дальнейшем доказывать в суде.

9 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении наказания вплоть до пожизненного заключения за госизмену, мародерство, диверсии. До этого статья УК Украины о госизмене предусматривала наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без.

До этого, 27 февраля, на Украине началось освобождение из тюрем бывших военнослужащих, давших свое согласие воевать.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе.