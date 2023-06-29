Картина масла: автомобилисты пожаловались на дефицит моторной смазки

В России не хватает качественных моторных масел, следует из письма Национального автомобильного союза (НАС) премьер-министру Михаилу Мишустину, с которым ознакомились «Известия». На фоне сокращения импорта альтернативные цепочки поставок этой продукции в страну не всегда стабильно работают для обеспечения спроса во всех регионах, указывают представители отрасли. Чтобы исправить ситуацию, НАС предложил освободить от налога на прибыль российские НПЗ, которые смогут гарантировать выпуск в стране необходимых масел, а также ввести субсидии на поддержку нефтехимии в РФ. При этом сами производители, а также в Минэнерго и Минпромторге говорят об отсутствии дефицита масел в стране. Эксперты поясняют: перевозчики просто привыкли к импорту и неохотно переходят на отечественный продукт.

Дело умаслено

Российские автомобилисты столкнулись с дефицитом качественных моторных масел из-за нехватки необходимых присадок (добавок) для их производства в стране. Об этом сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в письме главе правительства Михаилу Мишустину. С копией документа от 26 июня ознакомились «Известия». В кабмине подтвердили получение письма.

До введения санкций 60% спроса на присадки в России обеспечивалось импортом, а по некоторым наиболее сложным добавкам — более чем на 90%, говорится в письме. В итоге сейчас Россия вынуждена искать новые способы их закупок, однако новые логистические цепочки не всегда стабильно работают, отмечают в НАС.

Так, сейчас на рынке не хватает синтетических моторных масел на основе полиальфаолефинов, эфиров и эстеров. Особенно остро проблема стоит перед водителями большегрузов, указано в документе. Им всё сложнее становится находить привычные и высококачественные импортные масла, иногда их нет в ассортименте специализированных магазинов, иногда продается подделка, отметил Антон Шапарин. Проблематична, к примеру, покупка марок Shell, ExxonMobil, Ford и др., добавил он. Как писали СМИ, на фоне усиления западных антироссийских санкций в 2022 году ведущие мировые бренды, производящие смазочные материалы, ушли с рынка РФ.

— Серьезнее всего сегодня проблема бьет по коммерческому транспорту: из-за дефицита качественного масла и значительного роста цен используют менее качественные смазочные материалы, предназначенные для устаревших типов двигателей. Сейчас стоит задача наладить выпуск современных базовых масел и присадок для них, — заявил Антон Шапарин.

Впрочем, источник «Известий» в одной из нефтяных компаний отметил, что необходимый для российского рынка объем масел производится, однако некоторые перевозчики неохотно переходят на отечественный продукт.

По словам Антона Шапарина, в России выпускается достаточно масел, но преимущественно устаревших типов, а производство высокотехнологичных присадок годами не развивалось — потребители предпочитали импорт.

Чтобы исправить ситуацию, в НАС среди прочих мер предлагают освободить от налога на прибыль российские НПЗ, которые смогут гарантировать производство необходимой продукции, а также ввести субсидии на поддержку нефтехимии в РФ, сказали в организации.

Отечественный продукт

Всего в России производится около 2,6 млн т масел ежегодно, тогда как потребление составляет примерно 1,8 млн т, отметил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев. Причем наиболее крупные российские нефтяные компании успешно наращивают объемы производства, добавил эксперт.

Например, «Роснефть» — крупный производитель смазочных материалов и присадок. Заводы компании выпускают широкий спектр масел — индустриальных, закалочных, моторных, трансмиссионных, сказали «Известиям» в компании. Там добавили, что в 2022 году по сравнению с 2021-м «Роснефть» увеличила выпуск автомобильных смазочных материалов для внутреннего рынка почти на 11%.

«Газпромнефть» остается одним из крупнейших производителей высокотехнологичных автомобильных и индустриальных масел в РФ, выпуская свыше 1 тыс. наименований продукции для всех секторов рынка, отметили в компании. Вся продукция соответствует требованиям и спецификациям российских и зарубежных автопроизводителей, добавили там.

По словам заместителя гендиректора ООО «ТАИФ-СМ» по науке Сергея Агабекова, сегодня около 95% импортируемых в РФ присадок смог заместить и Китай. В итоге отечественные предприятия производят масла в нужном для страны объеме и продают их по доступной цене, добавил он.

— Что касается качества присадок и конечного производимого из них продукта, то азиатские присадки ничем не уступают европейским. Российский потребитель не должен почувствовать разницу, — заключил Сергей Агабеков.

В Минэнерго заявили «Известиям», что производство базовых моторных масел в России полностью удовлетворяет потребности внутреннего рынка.

— В 2022 году в РФ было произведено 1,2 млн т базовых масел, при этом их экспорт составил порядка 0,6 млн т. Кроме того, в 2022 году в стране было произведено 0,4 млн т самих минеральных моторных масел, — сказали в ведомстве.

В Минпромторге сказали «Известиям», что в настоящее время отечественные производители смазочных материалов способны заместить практически всю линейку поставляемых ранее импортных аналогов. В Минэнерго подчеркнули, что ряд крупных нефтяных компаний производят также синтетические масла и сейчас ведомство совместно с участниками рынка прорабатывает вопрос увеличения их производства за счет модернизации НПЗ.

— Для обеспечения внутреннего рынка необходимыми присадками и маслами в Минэнерго создана рабочая группа по импортозамещению смазочных масел и присадок. Уже сейчас ведомством совместно с Минпромторгом и заинтересованными компаниями проведена инвентаризация текущего состояния производства присадок, в том числе потребления компонентов, необходимых для их производства, а также дана оценка возможности импортозамещения необходимыми присадками отечественными производителями, — заключили в Минэнерго.

Стимуляция рынка

Дефицита масел в целом на рынке нет, но отдельные перевозчики действительно могут отдавать предпочтение иностранной продукции. С доступом к ней могут возникать сложности, добавил глава ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

— На это влияет человеческий фактор — психологически покупатель предпочитает приобретать проверенный временем товар. Если автомобилист много лет покупал импортное масло, он, скорее, и дальше предпочтет его, поэтому российским производителям следует активнее продвигать и рекламировать свою продукцию, — сказал он.

По словам же Дмитрия Гусева, системная проблема масел в России — в отсутствии стандартизации. При сертификации иностранных автомобилей, самолетов и любой техники в РФ органы стандартизации добровольно соглашались на применение масел и жидкостей, рекомендуемых производителями, без использования отечественных, отметил он. По сути, российские производители продают свои масла за рубеж, а в стране потребителей убедили, что надо покупать иностранную фасовку, добавил эксперт.

Выпуск смазочных материалов и присадок для них в нашей стране развивается, но он может быть увеличен — благодаря различным мерам поддержки, как федеральным, так и на уровне регионов, отметил ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

— Это может быть предоставление компаниям различных льгот, например по уплате налогов, госгарантий, и обеспечение их стабильным заказом со стороны государства. Также может помочь и поддержка экспорта продукции, содействие в выходе на новые рынки, прямое выделение бюджетных средств, — сказал аналитик.

В случае если производство каких-то продуктов в стране пока не налажено, возможна их закупка в других странах, но необходимо, чтобы не формировалась существенная зависимость от одного поставщика — закупать их необходимо у нескольких компаний, желательно в разных странах, это минимизирует риски, позволит получить привлекательные цены, заключил Дмитрий Баранов.

Владимир Матягин считает, что логичнее было бы стимулировать потребителей к переходу на российские масла за счет выделения субсидий перевозчикам на приобретение отечественной продукции.