Названы вещи, от которых чаще всего избавляются россияне

Онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру» провел опрос и выяснил, как часто россияне избавляются от ненужных вещей и с чем чаще всего расстаются.

В исследовании приняли участие 1500 жителей всех регионов России старше 18 лет. Результаты исследования появились в распоряжении «Известий» 29 июня.

Выяснилось, что россияне не готовы к частому расхламлению. Каждый второй (53%) избавляется от вещей не чаще чем раз в год, а 14% целенаправленно не расхламляются никогда. Еще 13% раздают или выбрасывают ненужное раз в несколько месяцев, и только 12% — каждый месяц.

Большинство (57%) выбрасывают ежемесячно до 5 кг ненужных вещей. Еще 13% оценили объемы расхламления в 5–10 кг, 12% — 10–15 кг. Каждый десятый (11%) — более 20 кг, а 7% — от 15 до 20 кг. В год каждый четвертый (25%) избавляется от 15 до 20 кг ненужных вещей, 18% выбрасывают от 20 до 25 кг. Еще 15% выбрали вариант «10–15 кг», по 14% — 5–10 кг и до 5 кг в год.

Чаще всего россияне избавляются от одежды и обуви (58%), домашних заготовок (31%), детских игрушек (28%), просроченных лекарств (27%), бытовой техники (26%), а также канцелярии (22%) и домашней утвари (13%). Реже всего опрошенные выбрасывают украшения и бижутерию (4%), книги (6%) и спортинвентарь (6%).

Бытовую технику россияне меняют один раз в 2–3 года (43%). Четверть (24%) обновляют ее реже чем один раз в пять лет, а 15% — один раз в пять лет. Только 10% покупают новую технику взамен старой каждый год, а 8% — один раз в 2–3 года. Чаще всего причиной замены бытовой техники становится ее поломка (46%). Почти треть (31%) обновляют эти предметы быта при переезде в новое жилье. 23% покупают новое взамен устаревшей модели.

8 июня стало известно, что в России с сентября 85% электронного и электрического оборудования, которое поступит на переработку, будут использовать для изготовления новых товаров. Так, пластиковые элементы могут использовать для изготовления пластмассовой мебели, а металлические используют для производства конструкций из этого материала.

С 1 марта прошлого года в России вступили в действие новые правила обращения с отходами, согласно которым юридическим лицам и предпринимателям запрещено выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику, компьютеры и комплектующие. Все эти предметы нужно сдавать на утилизацию.