В РФ 85% отправленной на утилизацию электроники используют для изготовления новой

В России с сентября 85% электронного и электрического оборудования, которое поступит на переработку, будут использовать для изготовления новых товаров. Соответствующий приказ подписали в Минприроды, «Известия» ознакомились с документом 8 июня.

Так, пластиковые элементы могут использовать для изготовления пластмассовой мебели, а металлические используют для производства конструкций из этого материала.

В Ассоциации СКО «Электроника-утилизация» подчеркнули, что до сих пор власти не обозначали, какая доля продукции должна быть использована в производстве новых товаров, поэтому точный процент — позитивное для рынка события.

Отмечается, что на переходный период отведено лишь несколько месяцев. Из-за чего возникают риски, что утилизирующие заводы могут оперативно не перенастроиться с учетом нового норматива. Сейчас изготовители электроники и бытовой техники несут ответственность за утилизацию 15% от того, что они произвели и вывели на рынок.

С 1 марта прошлого года в России вступили в действие новые правила обращения с отходами, согласно которым юридическим лицам и предпринимателям запрещено выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику, компьютеры и комплектующие. Все эти предметы нужно сдавать на утилизацию.

14 февраля этого года глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью «Известиям» рассказала, что рынок утилизаторов непрозрачен. По ее словам, в 2022-м стало известно, что 74% из проверенных компаний, которые называют себя утилизаторами, на самом деле таковыми не являлись. В настоящее время институт региональных операторов позволил декриминализировать отрасль обращения с отходами, теперь то же самое необходимо проделать с утилизаторами, добавила она. При этом Радионова уточнила, что лишь 7% отходов в России уходит на переработку.