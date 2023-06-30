Календарь перевернут: 3 сентября утвердили Днем победы над милитаристской Японией

Токио выразил протест Москве из-за ее решения праздновать 3 сентября День победы над милитаристской Японией. Власти считают, что это усилит антияпонские настроения в РФ, а также антироссийские — в Японии. Раньше в Москве не хотели обострять отношения с Токио, однако новый закон стал ответом на участие Японии в антироссийских санкциях. Подробности — в материале «Известий».

Новый день календаря

«Принятие закона может не только привести к разжиганию антияпонских настроений среди россиян, но и спровоцировать антироссийские настроения среди граждан нашей страны, что крайне прискорбно. В связи с этим 23 июня мы по дипломатическим каналам сделали представление властям России, озвучив нашу позицию», — заявил генсек японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно, назвав действия РФ крайне прискорбными.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на саммите G7 в Хиросиме. 21 мая 2023 года Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Помимо этого, японский политик призвал Россию «не создавать специально ненужное противостояние между двумя народами и должным образом решить этот вопрос», добавив, что «Токио сохранит жесткие санкции против Москвы и продолжит оказывать масштабную помощь Киеву».

Такая реакция Японии последовала на решение российских властей внести изменения в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Теперь отмечавшийся ранее 3 сентября День окончания Второй мировой войны будет официально называться «День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны». Закон подписал президент России Владимир Путин.

Демонстрация в поддержку Украины на одной из улиц Токио Фото: Global Look Press/Stanislav Kogiku

Как пояснили авторы законодательной инициативы, эта формулировка «отражает принцип исторической справедливости», а также это решение — «одна из ответных мер на недружественные действия Японии».

«С началом СВО на Украине Токио в координации с коллективным Западом развязал беспрецедентную для современных российско-японских отношений недружественную кампанию против нашей страны», — заявили авторы документа.

Печальное состояние

В марте 2022 года Япония присоединилась к антироссийским санкциям Запада, а премьер-министр Фумио Кисида попытался во время своего турне по Индо-Тихоокеанскому региону убедить партнеров объединиться для сдерживания Москвы, которую он обвинил «в расшатывании основ мирового порядка». По его словам, от Китая, КНДР и России «исходит главная угроза миру, безопасности и верховенству международного права».

В ответ на это РФ отказалась вести переговоры о статусе Курильских островов и о заключении мирного договора. Москва также отменила безвизовый режим для японцев на Курилы и вышла из диалога о налаживании там совместной хозяйственной деятельности.

Премьер-министр Фумио Кисида во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели. 20 марта 2023 года Фото: Global Look Press/Sondeep Shankar

Через месяц после этого японский МИД в своем ежегодном докладе по дипломатии «Синяя книга» обозначил южную часть Курильских островов как «незаконно оккупированную».

В январе 2023 года Токио ввел новые санкции против Москвы, запретив экспорт медоборудования, вакцин, радиоактивных материалов, роботов, а также оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа.

Помимо этого, в черный список попали российские предприниматели и политики. В Кремле заявили, что Япония «фактически с самого начала заняла свое место в кругу недружественных России стран».

Морской вокзал в поселке Южно-Курильск на острове Кунашир Большой гряды Курильских островов Фото: ТАСС/Сергей Красноухов

«Она продолжает вот эту санкционную линию. Мы всё больше и больше адаптируемся к жизни в условиях этих санкций. Включаются элементы компенсаторики или экономики и для социальных аспектов и так далее», — прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, отношения двух стран «находятся в печальном состоянии».

На уровне посольств

При этом премьер-министр Японии Фумио Кисида на заседании парламента заявил, что Япония хотела бы как можно скорее возобновить гуманитарный обмен с Россией по вопросам ведения торгово-хозяйственной деятельности в районе южной части островов Курильской гряды. В частности, речь идет о рыбном промысле и посещении расположенных на острове могил.

Кисида указал, что Япония постоянно ведет диалог с РФ на уровне посольств. Глава российского МИДа Сергей Лавров ранее заявил, что страны сохраняют контакты лишь на уровне дипмиссий, так как Токио «заморозил по своей инициативе остальные возможности для связи».

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии Олег Казаков считает, что в настоящее время отношения России и Японии «находятся в состоянии коллапса».

— Мы видим динамику их разрушения. Они начали портиться с политического уровня, потом из-за санкций это перекинулось и на экономику. Сейчас будут разрушаться гуманитарные связи, которые основаны на взаимодействии людей, на доверии. Эта инициатива — конъюнктурно обусловленный шаг за стороны России, — полагает специалист.

По его словам, на протяжении многих лет предпринимались попытки праздновать 3 сентября День победы над милитаристской Японией.

— Сахалинская областная дума вносила соответствующие предложения в парламент. Но тогда эти инициативы отвергались правительством. Я думаю, что сейчас на российско-японские отношения это решение практически никак не повлияет, поскольку отношения и так крайне негативные, — отметил политолог в разговоре с «Известиями».

Фото: Global Look Press/Yoshio Tsunoda

При этом он сомневается, что такую инициативу воспримут в Японии позитивно. Эксперт добавил, что в стране, согласно последнему опросу общественного мнения, только 5% японцев относятся к РФ с симпатией, а 95% — без симпатии или с антипатией.

Бывший посол России в Японии, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Александр Панов в беседе с «Известиями» также отметил, что отношения между Токио и Москвой сейчас находятся в очень плохом состоянии.

— Так что эта инициатива уже никак не может на них отразиться. Это неприятное явление. Но из-за того, что сейчас в целом вообще нет никаких отношений, ни на что это серьезно не повлияет и не имеет никакого значения. В японском обществе довольно плохо относятся к РФ, — пояснил специалист.