Календарь перевернут: 3 сентября утвердили Днем победы над милитаристской Японией
Токио выразил протест Москве из-за ее решения праздновать 3 сентября День победы над милитаристской Японией. Власти считают, что это усилит антияпонские настроения в РФ, а также антироссийские — в Японии. Раньше в Москве не хотели обострять отношения с Токио, однако новый закон стал ответом на участие Японии в антироссийских санкциях. Подробности — в материале «Известий».
Новый день календаря
«Принятие закона может не только привести к разжиганию антияпонских настроений среди россиян, но и спровоцировать антироссийские настроения среди граждан нашей страны, что крайне прискорбно. В связи с этим 23 июня мы по дипломатическим каналам сделали представление властям России, озвучив нашу позицию», — заявил генсек японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно, назвав действия РФ крайне прискорбными.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на саммите G7 в Хиросиме. 21 мая 2023 года
Помимо этого, японский политик призвал Россию «не создавать специально ненужное противостояние между двумя народами и должным образом решить этот вопрос», добавив, что «Токио сохранит жесткие санкции против Москвы и продолжит оказывать масштабную помощь Киеву».
Такая реакция Японии последовала на решение российских властей внести изменения в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Теперь отмечавшийся ранее 3 сентября День окончания Второй мировой войны будет официально называться «День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны». Закон подписал президент России Владимир Путин.
Демонстрация в поддержку Украины на одной из улиц Токио
Как пояснили авторы законодательной инициативы, эта формулировка «отражает принцип исторической справедливости», а также это решение — «одна из ответных мер на недружественные действия Японии».
«С началом СВО на Украине Токио в координации с коллективным Западом развязал беспрецедентную для современных российско-японских отношений недружественную кампанию против нашей страны», — заявили авторы документа.
Печальное состояние
В марте 2022 года Япония присоединилась к антироссийским санкциям Запада, а премьер-министр Фумио Кисида попытался во время своего турне по Индо-Тихоокеанскому региону убедить партнеров объединиться для сдерживания Москвы, которую он обвинил «в расшатывании основ мирового порядка». По его словам, от Китая, КНДР и России «исходит главная угроза миру, безопасности и верховенству международного права».
В ответ на это РФ отказалась вести переговоры о статусе Курильских островов и о заключении мирного договора. Москва также отменила безвизовый режим для японцев на Курилы и вышла из диалога о налаживании там совместной хозяйственной деятельности.
Премьер-министр Фумио Кисида во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели. 20 марта 2023 года
Через месяц после этого японский МИД в своем ежегодном докладе по дипломатии «Синяя книга» обозначил южную часть Курильских островов как «незаконно оккупированную».
В январе 2023 года Токио ввел новые санкции против Москвы, запретив экспорт медоборудования, вакцин, радиоактивных материалов, роботов, а также оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа.
Помимо этого, в черный список попали российские предприниматели и политики. В Кремле заявили, что Япония «фактически с самого начала заняла свое место в кругу недружественных России стран».
Морской вокзал в поселке Южно-Курильск на острове Кунашир Большой гряды Курильских островов
«Она продолжает вот эту санкционную линию. Мы всё больше и больше адаптируемся к жизни в условиях этих санкций. Включаются элементы компенсаторики или экономики и для социальных аспектов и так далее», — прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, отношения двух стран «находятся в печальном состоянии».
На уровне посольств
При этом премьер-министр Японии Фумио Кисида на заседании парламента заявил, что Япония хотела бы как можно скорее возобновить гуманитарный обмен с Россией по вопросам ведения торгово-хозяйственной деятельности в районе южной части островов Курильской гряды. В частности, речь идет о рыбном промысле и посещении расположенных на острове могил.
Кисида указал, что Япония постоянно ведет диалог с РФ на уровне посольств. Глава российского МИДа Сергей Лавров ранее заявил, что страны сохраняют контакты лишь на уровне дипмиссий, так как Токио «заморозил по своей инициативе остальные возможности для связи».
Старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии Олег Казаков считает, что в настоящее время отношения России и Японии «находятся в состоянии коллапса».
— Мы видим динамику их разрушения. Они начали портиться с политического уровня, потом из-за санкций это перекинулось и на экономику. Сейчас будут разрушаться гуманитарные связи, которые основаны на взаимодействии людей, на доверии. Эта инициатива — конъюнктурно обусловленный шаг за стороны России, — полагает специалист.
По его словам, на протяжении многих лет предпринимались попытки праздновать 3 сентября День победы над милитаристской Японией.
— Сахалинская областная дума вносила соответствующие предложения в парламент. Но тогда эти инициативы отвергались правительством. Я думаю, что сейчас на российско-японские отношения это решение практически никак не повлияет, поскольку отношения и так крайне негативные, — отметил политолог в разговоре с «Известиями».
При этом он сомневается, что такую инициативу воспримут в Японии позитивно. Эксперт добавил, что в стране, согласно последнему опросу общественного мнения, только 5% японцев относятся к РФ с симпатией, а 95% — без симпатии или с антипатией.
Бывший посол России в Японии, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Александр Панов в беседе с «Известиями» также отметил, что отношения между Токио и Москвой сейчас находятся в очень плохом состоянии.
— Так что эта инициатива уже никак не может на них отразиться. Это неприятное явление. Но из-за того, что сейчас в целом вообще нет никаких отношений, ни на что это серьезно не повлияет и не имеет никакого значения. В японском обществе довольно плохо относятся к РФ, — пояснил специалист.