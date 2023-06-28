«Тинькофф» запустил Tinkoff Pay для смартфонов на базе Android
Сервис мгновенной оплаты Tinkoff Pay стал доступен на смартфонах на базе Android, сообщается 28 июня на официальном сайте банка «Тинькофф».
«Пользователи могут оплачивать покупки в магазинах, просто приложив мобильный телефон к платежному терминалу. К сервису можно привязать любую карту «Тинькофф» платежной системы «Мир». Расплачиваться телефоном с Tinkoff Pay можно везде, где принимают бесконтактную оплату», — говорится в публикации.
Оплата проходит за несколько секунд.
«Помимо удобства, покупатели получают выгоду в виде кешбэка. Функция оплаты по Tinkoff Pay будет появляться у пользователей в настройках приложения поэтапно. В течение двух недель она станет доступна всем клиентам «Тинькофф» — пользователям Android», — указано в заявлении.
С 23 мая «Тинькофф» запустил выпуск карт китайской платежной системы UnionPay. Однако расплачиваться ими можно лишь в странах Южной Америки, Африки и Азии.