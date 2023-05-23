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Банк «Тинькофф» начал выпуск карт UnionPay

«Тинькофф» начал выпуск карт UnionPay для оплаты в странах Южной Америки, Африки и Азии
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Банк «Тинькофф», попавший под санкции Евросоюза (ЕС) и Великобритании, начал выпуск карт китайской платежной системы UnionPay. Однако расплачиваться ими можно будет только в странах Южной Америки, Африки и Азии, сообщили 23 мая в пресс-службе банка.

«С 23 мая мы запускаем выпуск карт UnionPay для всех клиентов», — пояснил оператор техподдержки.

Он добавил, что карты китайской платежной системы будут выпускаться как дополнительные к уже имеющимся у клиентов.

При этом из-за санкций такая карта не будет работать в странах Евросоюза, США, Великобритании, Грузии и Израиле. Но ей можно будет расплатиться или снять с нее деньги в банкомате, например, в Турции, Таиланде и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

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Ранее в этом месяце «Известия» сообщали, что в России осталось лишь семь банков, карты UnionPay которых работают за границей.

В частности МТС-банк и «Уралсиб» прекратили их выпуск сразу после попадания под блокирующие санкции США. Еще три кредитные организации — «Зенит», «Санкт-Петербург» и «Приморье» — «пластик» китайской платежной системы эмитируют, но им невозможно расплатиться за рубежом.

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