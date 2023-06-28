Правительство РФ упростит порядок организации полетов беспилотников с 1 марта 2024 года

С 1 марта 2024 года в России для гражданских беспилотников (БПЛА) будут упрощены процедуры организации полетов, сообщается на сайте Министерства транспорта РФ 28 июня.

«Согласно обновленным правилам разрешается запускать беспилотники над населенными пунктами на высоте до 150 м от земли или водоема в светлое время суток. При этом беспилотник должен находиться в прямой видимости внешнего пилота и вне запретных зон. Эти зоны определит Минтранс России по представлению региональных и местных властей», — уточнило ведомство.

При этом для организации таких полетов беспилотными летательными аппаратами весом до 30 кг эксплуатантам не нужно будет подавать план перемещения авиационным властям.

Кроме того, упрощены правила использования дронов в сельском хозяйстве — для выполнения авиахимических работ при борьбе с вредителями. Так, например, беспилотники могут летать на высоте меньше 30 м от земли, водной поверхности и на удалении более 5 км от контрольных точек аэродромов и 2 км от посадочных площадок без установления кратковременных ограничений в воздушном пространстве.

Эксплуатанты беспилотников также смогут отправлять план полета с помощью цифровой платформы обеспечения деятельности по использованию воздушного пространства РФ и узнавать оперативно нужную информацию.

Ранее в этот день стало известно, что российское правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. При этом первый вице-премьер Андрей Белоусов отметил, что в настоящее время заканчивается разработка национального проекта по развитию беспилотной авиации.

До этого, 14 июня, на Петербургском международном экономическом форуме Белоусов отметил, что применение БПЛА в сельском хозяйстве позволяет осуществлять контроль за линейными объектами, а также дает возможность повысить урожайность в пять-шесть раз.

8 июня «Известия» сообщали, что Минтранс разработал проект постановления правительства, которым вносятся изменения в федеральные правила использования воздушного пространства России.