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Белоусов рассказал об эффекте использования беспилотников для экономики РФ
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Белоусов рассказал об эффекте использования беспилотников для экономики РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Первый вице-премьер России Андрей Белоусов в среду, 14 июня, рассказал «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), какой эффект для экономики оказывает использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По его словам, применение БПЛА в сельском хозяйстве позволяет осуществлять контроль за линейными объектами, а также дает возможность повысить урожайность в пять-шесть раз.

«Очень тесно связан в интернет вещей, интернет вещей дает рост эффективности во всех областях. Это, безусловно, всё, что связано с навигацией. Это всё, что касается воздуха на воде, это примерно такие же эффекты», — сказал Белоусов.

Он рассказал, что в России уже запущено два парома с увеличенным уровнем. Также в текущем году запустят «Петропавловск» и «Камчатский».

Говоря о БПЛА на дорогах, Белоусов пояснил, что беспилотники на дорогах не общего пользования используются уже достаточно давно, а применить их на дорогах общего пользования затруднительно, вопрос зависит от уровня автономности. Россия, по его словам, если не опередила другие страны, то по крайней мере делит первое место с точки зрения разработок и достижений в этой области.

Как утверждает первый вице-премьер РФ, по передаче посылок дронами уже проводились эксперименты, в том числе «Почтой России».

«Это важный проект для безлюдных территорий. Для тех, у кого большие расстояния и мало людей, было выбрано пять регионов. Отработанные маршруты. Честно скажу, там этот проект преследовали неудачи, не буду скрывать, но посылку доставить удалось, не с первого раза».

Белоусов выразил надежду, что, в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, до 1 сентября будет утвержден большой национальный проект. Его целевое направление связано с развитием перевозки грузов беспилотниками на разные расстояния, объяснил первый вице-премьер РФ.

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Ранее, в конце мая, сообщалось, что беспилотные грузовики успешно завершили многомесячные испытания. Позднее, 13 июня, тягач совершил первый проезд по трассе в 684 км без груза. На протяжении всего маршрута для контроля движения в автомобиле присутствовали два водителя-испытателя.

Правительство России утвердило программу экспериментально-правового режима по эксплуатации беспилотного транспорта в марте 2022 года. Тогда же отмечалось, что внедрение беспилотного транспорта с применением технологий искусственного интеллекта является частью программы цифровой трансформации российской экономики.

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