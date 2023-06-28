Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве в выходные

В Москве и Московской области благоприятная погода ожидается в выходные, заявил 28 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В субботу и в воскресенье (1 и 2 июля. — Ред.) <…> погода будет заметно улучшаться для отдыха. Ночные температуры будут +13…+15, днем в субботу +22…+24. Это практически норма», — рассказал он.

2 июля, как отметил специалист, температура поднимется еще на один градус, воздух прогреется до +23…+25. Вильфанд обратил внимание на то, что в начале недели температура продолжит повышаться на фоне изменения циркуляции воздушных масс.

«Будет солнце — хорошее, жаркое, летнее, поэтому вполне комфортная температура, +23…25 в понедельник (3 июля. — Ред.), во вторник (4 июля. — Ред.) до +23…+27 градусов», — дополнил синоптик.

С 19:00 28 июня до вечера 29 июня в Москве будут ливни, гроза и град. Порывы ветра составят до 17 м/с.

23 июня Шувалов спрогнозировал дождливый июль в Москве. По его словам, несмотря на большее количество осадков, по температурным показателям июль в чем-то будет повторять характер погоды июня.