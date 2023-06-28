Лавров назвал лукавством слова Вашингтона о невмешательстве во внутренние дела РФ

США лукавят, говоря о своем невмешательстве во внутренние дела РФ, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в среду, 28 июня.

Таким образом министр прокомментировал высказывание координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

По словам Лаврова, такое заявление звучит искусственно на фоне того, что у Вашингтона внушительный «послужной список» на предмет смены режимов.

«Ну и потом, зная о том, как до недавнего времени, еще несколько лет назад, работали в нашей стране американские фонды, неправительственные организации, чем они занимались, как они обхаживали всячески и тренировали оппозицию, это явное лукавство», — отметил глава МИДа в эфире Первого канала.

Ранее в этот день в посольстве РФ в США заявили, что новый пакет американской военной помощи киевскому режиму подтверждает одержимость идеей нанести России стратегическое поражение. В сообщении дипмиссии указано, что Соединенные Штаты предпринимают тщетные попытки победить Россию «на поле боя» руками киевских марионеток.

Кроме того, 27 июня стало известно, что спецслужбы США пытаются вербовать российских дипломатов, работающих в постпредстве при ООН. Уточняется, что для достижения подобных целей используется контекстная реклама в соцсетях, поисковых системах и видеохостингах. К примеру, на YouTube крутятся видеоролики с призывами к сотрудничеству с ФБР.