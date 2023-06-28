Спасенных на Алтае медвежат выпустят в тайгу после реабилитации

В приюте Алтайского биосферного заповедника проходят реабилитацию два спасенных медвежонка-сироты, Тишка и Тоша. Сейчас их поместили в вольер, что является новым этапом перед выпуском в дикую природу.

Altapress.ru со ссылкой на представителей администрации заповедника пишет, что цель специалистов — не просто вырастить медвежат, а сформировать их правильное поведение, что поможет выжить им в дикой природе.

Первый подопечный поступил в приют заповедника в начале мая. Его сняли с дерева в районе турбазы неподалеку от села Артыбаш. На дереве он просидел несколько дней.

Позже к нему присоединился еще один потерявший маму травмированный медвежонок, которого спасли в Алтайском крае. Раненое животное обнаружили инспекторы по охотничьему надзору. Без родителей медвежонок мог погибнуть, поэтому было принято решение изъять его из дикой природы.

В приюте рассказали, что малыши стараются держаться вместе и не проявляют агрессии друг к другу. Они уже освоили территорию вольера и копают землю, привыкая к запахам дикой природы.

После реабилитации медвежат выпустят в Прителецкую тайгу, где они начнут самостоятельную жизнь.

В конце апреля сообщалось, что автомобилисты спасли одинокого трехмесячного медвежонка на трассе под Новосибирском. Его передали в руки главы местного отделения Всероссийского общества охраны природы Дмитрия Шахова.