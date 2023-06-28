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В ЛНР сообщили о ежедневных обстрелах ВСУ Северодонецка и Лисичанска
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В ЛНР сообщили о ежедневных обстрелах ВСУ Северодонецка и Лисичанска

Пасечник: ВСУ ежедневно обстреливают Северодонецк и Лисичанск
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rick Mave
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Северодонецк и Лисичанск почти каждый день, обстановка в этих городах остается напряженной. Об этом 28 июня сообщил врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

«В населенных пунктах, которые примыкают к линии соприкосновения, обстановка, конечно, напряженная. Это Лисичанск, Северодонецк, Кременная, Рубежное, Сватово», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Пасечник добавил, что российские силы не допускают прорыва линии обороны в республике, несмотря на попытки ВСУ вести разведку боем.

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Это свидетельство того, что контрнаступление выдыхается и противник готовится к обороне, полагают эксперты

Между тем ранее в этот день подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что на луганском направлении украинские войска снизили активность боевых действий из-за регулярных потерь.

До этого, 15 июня, Пасечник указал, что силы противовоздушной обороны эффективно (ПВО) справляются с беспилотниками противника, республика полностью готова к отражению контрнаступления украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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