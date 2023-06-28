Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна Хамадом ибн Исой Аль Халифой. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба Кремля.

«Подчеркнув дружественный характер двусторонних отношений, король Бахрейна заявил о поддержке тех мер, которые предпринимаются российским руководством в интересах защиты законности и обеспечения стабильности в стране», — говорится в сообщении.

Стороны также рассмотрели некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-бахрейнского сотрудничества и условились о продолжении контактов.

Кроме того, Путин поздравил короля Бахрейна и народ страны с мусульманским праздником Курбан-байрам.

Ранее, 23 июня, вице-премьер России Александр Новак совершил рабочий визит в Бахрейн. В ходе поездки он провел переговоры с королем страны и встретился с наследным принцем, премьер-министром Сальманом Аль Халифой.

Стороны обсудили взаимодействие в формате ОПЕК+, перспективы работы российских нефтегазовых компаний на добычных и геолого-разведочных проектах в Бахрейне и другие вопросы.

22 июня Путин провел встречу с председателем совета министров Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Глава государства передал приветствие эмиру арабской страны Тамиму бин Хамаду Аль Тани и поблагодарил гостя за участие катарской делегации в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).