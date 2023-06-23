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Новак провел переговоры с королем Бахрейна

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Вице-премьер России Александр Новак совершил рабочий визит в Бахрейн. Об этом 23 июня сообщила пресс-служба правительства РФ.

В ходе поездки Новак провел переговоры с королем Бахрейна Хамадом Аль Халифой и встретился с наследным принцем, премьер-министром Сальманом Аль Халифой.

«Стороны обсудили взаимодействие в формате ОПЕК+, перспективы работы российских нефтегазовых компаний на добычных и геолого-разведочных проектах в Бахрейне, сотрудничество в области возобновляемых источников энергии и атомной энергетики, а также вопросы поставок промышленного оборудования, торговли, сельского хозяйства и взаимодействие в области спорта, науки и культуры», — сообщила пресс-служба.

Новак подчеркнул, что приоритетный характер носят задачи увеличения объема и диверсификации двустороннего товарооборота между Россией и Бахрейном. В правительстве отметили, что в 2022 году товарооборот сельскохозяйственной продукции увеличился на 42%, что составляет порядка 25% от общего объема торговли между странами.

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22 июня президент России Владимир Путин провел встречу с председателем совета министров Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Глава государства передал приветствие эмиру арабской страны Тамиму бин Хамаду Аль Тани и поблагодарил гостя за участие катарской делегации в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ранее, 21 июня, встречу с главой кабмина Катара провел премьер-министр России Михаил Мишустин. Он заявил, что Москва считает Доху ключевым партнером на Ближнем Востоке и рассчитывает на расширение сотрудничества. По его словам, в январе–апреле взаимный товарооборот двух стран составил более 1,5 млрд рублей, или почти 70 млн катарских риалов.

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