В Омске запретили купаться на пяти городских пляжах

Специалисты Роспотребнадзора проверили состояние качества воды на пяти пляжах, которые находятся в Омске. Исследования показали, что вода в Иртыше не пригодна для купания, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства в среду, 28 июня.

Так, 25 июня было отобрано 20 проб воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели, пишет ИА «Омскрегион». Проверка показала, что качество воды на всех пляжах не соответствует требованиям санитарного законодательства. Речь идет о пляжах «Кировский», «Первомайский», «Центральный-I», «Центральный-II», «Советский».

В Роспотребнадзоре предупредили, что жителям и гостям города не рекомендуется купаться в вышеперечисленных местах. Заглатывание воды может привести к заражению острыми кишечными и энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими. Как отмечает ИА «Город55», на пляжах разместят знак «Купаться запрещено».

Ранее сообщалось, что в Омске планируют обустроить пляж на территории парка «Зеленый остров». На участке обследуют дно и организуют дежурство спасателей.