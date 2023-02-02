Дикий пляж благоустроят в парке «Зеленый остров» в Омске

Второй пляж планируют благоустроить на территории парка «Зеленый остров» в Омске. На участке обследуют дно и организуют дежурство спасателей.

По словам директора Центра компетенций по вопросам городской среды, директора парка Алексея Сокина, в акватории судоремонтного завода раньше стихийно отдыхали омичи. При этом пляж являлся незаконным. В 2023 году планируются благоустройство территории и очистка пляжа от мусора. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

На текущий момент площадь парка «Зеленый остров» составляет 65 га. В этом году планируются работы на входной части от улицы Красный Путь за 31 млн рублей и ремонт главной лестницы с установкой пандуса за 8 млн рублей. Кроме того, в северной части парка обустроят велопешеходную дорожку, стоимость которой оценивается в 15 млн рублей.

Средний возраст деревьев в парке составляет больше 40 лет. Критического возраста достигли ивы. В 2022 году ликвидировали 53 поломанных дерева, взамен удалось высадить 521 дерево.