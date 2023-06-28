Реклама
Прямой эфир
Происшествия
За вчерашний день ВСУ выпустили по Херсонской области 80 снарядов
Общество
Следствие попросило отправить в СИЗО напавшего на соседей жителя Приморья
Мир
Байден заявил об огромных проблемах Китая
Политика
Путин отметил первенство Белоруссии в торговых отношениях с Россией среди стран СНГ
Мир
Литва передаст Украине два зенитных ракетных комплекса NASAMS
Экономика
В Госдуме предложили отменить НДС на благотворительные продукты
Общество
Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Мир
В Узбекистане началось досрочное голосование на досрочных выборах президента
Наука и техника
NASA назвало сроки испытаний по добыче ископаемых на Луне
Происшествия
Замаскированное под кафе подпольное казино ликвидировали в Подмосковье
Интернет и технологии
Игра Among Us получит экранизацию
Армия
Марочко заявил о снижении активности украинских боевиков в ЛНР из-за больших потерь
Мир
Два российских фрегата прошли вдоль восточного побережья Тайваня

VK получила право аренды всего Дома Зингера в Санкт-Петербурге

0
Фото: пресс-служба «ВКонтакте»
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания VK приобрела права на долгосрочную аренду штаб-квартиры «ВКонтакте» в Доме Зингера в Санкт-Петербурге. Об этом 28 июня сообщила газета «Деловой Петербург».

По ее данным, права на ЗАО «Зингер» перешли под контроль VK от структур Альфа–Банка. Стоимость сделки составила около 2,3 млрд рублей. Площадь объекта составляет около 8 тыс. кв. м.

Позднее VK на своем сайте подтвердила переход права на долгосрочную аренду.

«VK приобрела 100% акций ЗАО «Зингер», которое владеет долгосрочными правами аренды в Доме компании «Зингер» в Санкт-Петербурге. С 2010 года в нем располагается штаб-квартира социальной сети «ВКонтакте». Сделка позволит оптимизировать расходы и защитить экономические интересы компании», — говорится в сообщении.

Дом Зингера находится в центре Санкт-Петербурга на Невском проспекте. Здание является памятником архитектуры федерального значения. С 1938 года в нем располагается книжный магазин.

Платформы и содержание: что значит для рынка сделка между VK и «Яндексом»
VK может стать крупнейшим интернет-холдингом с аудиторией в 95% российских пользователей

15 июня старший вице-президент по медиастратегии и развитию сервисов VK Степан Ковальчук заявил, что «ВКонтакте» делает большой упор на развитие своего видеоконтента в соцсети на основе формата пользовательского контента UGC. Он отметил, что в настоящее время VK строит школы и образовательные кластеры для обучения производству контента на разных площадках.

В тот же день стало известно, что Ленинградская область и соцсеть «ВКонтакте» создадут в регионе единую экосистему цифровых сервисов, которая позволит жителям просто и удобно получить любую государственную услугу или решить свой вопрос.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023