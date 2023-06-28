VK получила право аренды всего Дома Зингера в Санкт-Петербурге

Компания VK приобрела права на долгосрочную аренду штаб-квартиры «ВКонтакте» в Доме Зингера в Санкт-Петербурге. Об этом 28 июня сообщила газета «Деловой Петербург».

По ее данным, права на ЗАО «Зингер» перешли под контроль VK от структур Альфа–Банка. Стоимость сделки составила около 2,3 млрд рублей. Площадь объекта составляет около 8 тыс. кв. м.

Позднее VK на своем сайте подтвердила переход права на долгосрочную аренду.

«VK приобрела 100% акций ЗАО «Зингер», которое владеет долгосрочными правами аренды в Доме компании «Зингер» в Санкт-Петербурге. С 2010 года в нем располагается штаб-квартира социальной сети «ВКонтакте». Сделка позволит оптимизировать расходы и защитить экономические интересы компании», — говорится в сообщении.

Дом Зингера находится в центре Санкт-Петербурга на Невском проспекте. Здание является памятником архитектуры федерального значения. С 1938 года в нем располагается книжный магазин.

15 июня старший вице-президент по медиастратегии и развитию сервисов VK Степан Ковальчук заявил, что «ВКонтакте» делает большой упор на развитие своего видеоконтента в соцсети на основе формата пользовательского контента UGC. Он отметил, что в настоящее время VK строит школы и образовательные кластеры для обучения производству контента на разных площадках.

В тот же день стало известно, что Ленинградская область и соцсеть «ВКонтакте» создадут в регионе единую экосистему цифровых сервисов, которая позволит жителям просто и удобно получить любую государственную услугу или решить свой вопрос.