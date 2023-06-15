Ленобласть и «ВКонтакте» создадут единую экосистему цифровых сервисов

Ленинградская область и крупнейшая в России и странах СНГ соцсеть «ВКонтакте» создадут в регионе единую экосистему цифровых сервисов. Соответствующее соглашение в четверг, 15 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписал губернатор области Александр Дрозденко и гендиректор компании «ВКонтакте» Марина Краснова.

«Представлять компанию не надо: думаю, что, как и я, вы все здесь активные пользователи сети «ВКонтакте». Наша цель как органов государственной власти, как правительства быстроразвивающегося региона — это создание и развитие экосистемы цифровых сервисов Ленинградской области», — рассказал Дрозденко.

Глава региона отметил, что проект подразумевает создание единого каталога цифровых сервисов для граждан.

«И, конечно же, в нем будут задействованы наши профильные основные комитеты: здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты», — пояснил Дрозденко.

По его словам, ключевая задача — объединить все региональные цифровые сервисы в одну экосистему, чтобы жителям было просто и удобно получить любую государственную услугу или решить свой вопрос.

Ранее в этот день стало известно, что кабинет министров Чувашии и компания VK заключили соглашение о развитии цифровых технологий в регионе. Планируется, что стороны будут использовать технологии ИИ и предиктивную аналитику для повышения качества городской среды, поддержки малого и среднего бизнеса и роста инвестиционной привлекательности региона.

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании 16 июня выступит президент России Владимир Путин.