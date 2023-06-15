VK и Чувашская Республика будут сотрудничать в сфере цифровизации

Кабинет министров Чувашии и компания VK заключили соглашение о развитии цифровых технологий в регионе. Документ подписали заместитель председателя кабмина, министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов и заместитель вице-президента VK Ирина Алексеева.

Планируется, что стороны будут использовать технологии ИИ и предиктивную аналитику для повышения качества городской среды, поддержки малого и среднего бизнеса и роста инвестиционной привлекательности региона. Кроме того, геоаналитические сервисы VK Predict будут помогать оценивать турпоток Чувашии, определять точки притяжения туристов и достаточность инфраструктуры.

Результаты исследований позволят развивать малые города региона, оптимизировать транспортную инфраструктуру и систему благоустройства.

«Технологии помогают определять инсайты и проверять гипотезы при развитии туристической и городской инфраструктуры региона. Это позволяет создавать новые объекты и сервисы с фокусом на потребности и запросы жителей и путешественников. Уверена, что наше партнерство станет основой для развития региона и малых городов Республики Чувашия», — рассказала Ирина Алексеева.

Стороны планируют проводить мероприятия и хакатоны для популяризации цифровых отраслей в регионе.

Ранее, 14 июня, вице-президент VK по B2B-коммерции и операционному управлению Элина Исагулова в среду, 14 июня, рассказала о важности взаимодействии крупного бизнеса со средним и малым предпринимательством. По ее словам, основная идея заключается в том, чтобы слышать, что необходимо бизнесу, и помогать ему активно решать задачи через технологии.