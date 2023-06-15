Реклама
Прямой эфир
Общество
Орешкин сообщил о возвращении в РФ уже половины из уехавших осенью жителей
Экономика
Банк «РОССИЯ» в рамках ПМЭФ заключил соглашение с Росагролизингом
Армия
Появились кадры уничтожения техники ВСУ в Херсонской области
Туризм
В Минэкономразвития заявили о восстановлении туротрасли в России
Общество
МВД объявило в розыск бывшего мундепа Брюханову
Экономика
Минфин счел правильной мерой введение МРЦ на тихое вино
Мир
Москва выразила демарш Канаде из-за намерения конфисковать Ан-124
Мир
ВС Белоруссии сбили украинский ударный беспилотник
Экономика
Абрамченко заявила о неизменности прогнозов по урожаю после прорыва Каховской ГЭС
Политика
Глава МИД Венгрии сообщил о посещении ПМЭФ для обсуждения вопроса энергетики
Авто
АвтоВАЗ разработает новые сервисы вместе с ГЛОНАСС
Общество
РСПП призвал поддерживать ставших молодыми родителями сотрудников

VK и Чувашская Республика будут сотрудничать в сфере цифровизации

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кабинет министров Чувашии и компания VK заключили соглашение о развитии цифровых технологий в регионе. Документ подписали заместитель председателя кабмина, министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов и заместитель вице-президента VK Ирина Алексеева.

Планируется, что стороны будут использовать технологии ИИ и предиктивную аналитику для повышения качества городской среды, поддержки малого и среднего бизнеса и роста инвестиционной привлекательности региона. Кроме того, геоаналитические сервисы VK Predict будут помогать оценивать турпоток Чувашии, определять точки притяжения туристов и достаточность инфраструктуры.

Результаты исследований позволят развивать малые города региона, оптимизировать транспортную инфраструктуру и систему благоустройства.

Всё в дом: госкомпании увеличили объемы закупок у малого бизнеса
Рост в 2022 году составил 2,6 трлн рублей

«Технологии помогают определять инсайты и проверять гипотезы при развитии туристической и городской инфраструктуры региона. Это позволяет создавать новые объекты и сервисы с фокусом на потребности и запросы жителей и путешественников. Уверена, что наше партнерство станет основой для развития региона и малых городов Республики Чувашия», — рассказала Ирина Алексеева.

Стороны планируют проводить мероприятия и хакатоны для популяризации цифровых отраслей в регионе.

Ранее, 14 июня, вице-президент VK по B2B-коммерции и операционному управлению Элина Исагулова в среду, 14 июня, рассказала о важности взаимодействии крупного бизнеса со средним и малым предпринимательством. По ее словам, основная идея заключается в том, чтобы слышать, что необходимо бизнесу, и помогать ему активно решать задачи через технологии.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023