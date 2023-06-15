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Представитель VK рассказал на ПМЭФ о направлении развития видеоконтента в соцсети

Представитель VK Ковальчук рассказал на ПМЭФ о развитии видеоконтента в соцсети по формату UGC
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Отечественная социальная сеть «ВКонтакте» (VK) делает большой упор на развитие своего видеоконтента в соцсети на основе формата пользовательского контента UGC (User Generated Content). Об этом 15 июня рассказал старший вице-президент по медиастратегии и развитию сервисов VK Степан Ковальчук в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы с вами хорошо знаем, но нет ни одной UGC-платформы, которая бы соответствовала стандартам YouTube, с которым мы конкурируем. Уже сейчас мы на 75% соответствуем ему с точки зрения продуктового долга. К сентябрю мы догоним до 95%, и в принципе будем соответствовать YouTube с точки зрения продуктовой платформы», — рассказал Ковальчук на сессии «Инвестиционный потенциал креативных индустрий в России».

Как отметил специалист, в настоящее время VK строит школы и образовательные кластеры для обучения производству контента на разных площадках.

«Контент — понятие очень растяжимое. Потому что музыкальный и визуальный контент, а также короткое видео — это абсолютно разные форматы. Мы как большая платформа включаем в себя все эти направления. Сейчас мы делаем большую ставку и на короткие видео, и на длинные видео. Контентное направление для нас одно из ключевых», — отметил он.

Также Ковальчук добавил, что в отличие от видеостриминговых платформ, в России одними из самых сильных остаются музыкальные сервисы. Они, даже несмотря на уход иностранных площадок, занимают почти 85% рынка.

«Популярностью пользуются разделы «VK Музыка» и «Яндекс Музыка». Мы делим почти там 80% рынка. Все удивляются, когда я говорю, что в «VK Музыке», хотя ядро там в основном составляет молодежная аудитория, 85% прослушиваний приходится именно на российскую музыку, а не иностранную», — сообщил Ковальчук.

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