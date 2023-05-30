Путин отметил вклад креативных индустрий в экономику России

Президент России Владимир Путин в ходе посещения центра «Зотов» 30 мая отметил вклад креативных индустрий в экономику страны, обратив внимание, что российские показатели выше мировых.

Как российскому лидеру рассказала гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, специалисты с 2019 года провели два исследования по части вкладов креативных индустрий в субъекты России. По ее словам, креативные индустрии составляют 4,87% в ВВП страны. Этот вклад сопоставим с такими сферами, как строительство, финансы и страхование.

Президент отметил, что в целом в мире эта цифра составляет 3%.

«А у нас почти пять получается. Хороший показатель», — добавил Путин.

Чупшева подчеркнула, что 4,87% ВВП — это почти 6,5 трлн рублей.

«Из городов-лидеров отметим Москву, Тюмень, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Калининград. Это города, которые в наибольшей степени притягивают креативных, творческих людей и создают всю необходимую инфраструктуру для креативных индустрий», — продолжила она.

По словам гендиректора АСИ, ежедневно 60% своего времени человек так или иначе взаимодействует с креативными индустриями — носит одежду, употребляет пищу, смотрит медиа, посещает музеи и так далее.

«И до 2022 года 80% этого внутреннего потребления были иностранные компании, зарубежные сервисы, зарубежные товары и услуги», — добавила Чупшева.

Она напомнила, что на наблюдательном совете АСИ Путин дал поручение провести конкурс российских брендов, это тоже было связано с креативными индустриями.

Результат этой работы представят в конце июня по итогам конкурса брендов.

«Но уже сейчас мы видим, что на платформу подано 5 тыс. заявок, участвуют в проекте 89 регионов. 40 партнеров готовы поддерживать бизнес, наши российские компании самыми разными инструментами, предоставляя им бесплатные ресурсы — социальные, а также рекламу», — добавила глава АСИ.

Ранее во вторник были подведены итоги первого в ДФО форума «Российская креативная неделя — Дальний Восток».

В форуме приняли участие лидеры креативных индустрий, институтов развития, бизнеса федерального и регионального уровней, органы власти, иностранные представители — всего более 300 спикеров.