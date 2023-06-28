Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Об этом сообщается на сайте Кремля в среду, 28 июня.

Путин отметил, что мусульманская община играет созидательную роль в жизни страны. По его словам, она вносит вклад в сбережение семейных ценностей и в воспитание подрастающего поколения.

«Сегодня, опираясь на исторические, духовные, патриотические традиции предков, бойцы-мусульмане в ходе специальной военной операции проявляют самоотверженность, отвагу и мужество. Плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию», — добавил президент.

Днем ранее, 27 июня, жителей и гостей столицы в связи с праздником Курбан-байрам предупредили об ограничении работы станций метро, расположенных вблизи мечетей. Известно, что для мероприятия организованы 53 площадки, в том числе в традиционных местах проведения праздников.

Курбан-байрам — один из главных праздников мусульман. Его празднуют через семьдесят дней после Ураза-байрама — окончания поста, который длится на протяжении всего священного месяца Рамадан. Празднование обычно продолжается три дня. В последний день хаджа принято приносить в жертву животное.