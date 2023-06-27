Москвичей предупредили об ограничениях работы станций метро 28 июня из-за Курбан-байрама

Ситуативные ограничения могут вводить на вход и выход пассажиров на станциях метро Москвы 28 июня в связи с празднованием Курбан-байрама. Об этом во вторник, 27 июня, сообщила пресс-служба столичного дептранса в своем Telegram-канале.

Речь идет о станциях метро, расположенных вблизи мечетей, отмечает агентство городских новостей «Москва». Жителей и гостей столицы призвали к внимательности, попросили соблюдать правила пользования столичным метрополитеном и выполнять требования сотрудников подземки и полиции, уточняет сайт kp.ru.

Ранее в этот день стало известно, что в связи с праздником Курбан-байрам в столице будет перекрыто движение на ряде улиц, в том числе на улице Гиляровского, Щепкина, Хачатуряна, Дурова, Мещанской, Минской, а также на Большой Татарской и Каргопольской, сообщает телеканал «360». Кроме того, сообщает «Москва 24», для праздника будут организованы 53 площадки, в том числе в традиционных местах проведения праздников и на специально выделенных для этого площадках в парке «Сокольники» и у Центра технических видов спорта «Москва».

При этом по договоренности столичных властей и мусульманской общины жертвоприношения в городской черте Москвы полностью исключены.