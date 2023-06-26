28 июня — Курбан-байрам: история праздника, когда и как отмечают в 2023 году

Курбан-байрам — один из главных праздников мусульман. Его празднуют через семьдесят дней после Ураза-байрама — окончания поста, который длится на протяжении всего священного месяца Рамадан. В 2023 году празднование выпадает на 28 июня. Когда и как торжество будут отмечать в России — в материале «Известий».

Курбан-байрам – 2023: история праздника

Арабское название праздника — «Ид аль-Адха», что в переводе означает «праздник жертвы». В русском языке закрепилось название Курбан-байрам.

Корни торжества восходят к истории о пророке Ибрагиме (в Ветхом Завете — Авраам). Согласно преданию, однажды ему во сне явился ангел Джабраил и передал веление Аллаха принести в жертву своего сына Исмаила (Исаак). Когда к обряду всё было готово, Всевышний вознаградил пророка за его преданность и принял вместо отрока в жертву барана.

Как мусульмане отмечают Курбан-байрам в 2023 году

Празднование обычно продолжается три дня. В некоторых исламских странах, например в Саудовской Аравии, отмечают дольше — две недели.

За полтора месяца до начала Курбан-байрама верующие отправляются в паломничество к святым местам в Мекке (хадж). Это один из пяти основных столпов ислама, и хотя бы раз в жизни его должен совершить каждый мусульманин.

Животное приносят в жертву в последний день хаджа. Накануне торжества принято соблюдать однодневный пост — нельзя ничего есть и пить до захода солнца. Ночь желательно провести, читая намаз. Считается, что в это время Аллах отвечает на просьбы верующих.

С раннего утра начинается празднование. Оно сопровождается полным омовением и облачением в чистую одежду. Мусульманские женщины наводят идеальный порядок в доме и готовят много изысканных блюд. Главные из них — баранина, пирожки, плов, десерты с миндалем и изюмом, лепешки и печенья.

Для жертвоприношения чаще всего выбирают барана, реже — козу или корову. Важное условие — животное должно быть здоровым. Как правило, его откармливают в течение года специально для праздника. Иногда мясо барана покупается в магазине или на рынке, так как не у всех верующих есть возможность самостоятельно принести животное в жертву.

Мясо барана, по традиции, делят на три части. Одну треть оставляют семье, второй — угощают гостей и родственников. Еще одну треть отдают беднякам или детским домам.

В этот день верующие стараются накормить как можно больше голодных, а также раздать посильную милостыню малоимущим. Также в праздник принято посещать кладбище и молиться за усопших.

Как верующие поздравляют друг друга в Курбан-байрам в 2023 году

После намаза, встретившись с друзьями или знакомыми, верующие приветствуют друг друга словами: «Благословенного праздника! » («Ид Мубарак! ») или его производное: «Да будет благословенен ваш праздник».

После поздравления мусульмане желают друг другу здоровья, мира, добра, милосердия. Так, между собой они часто говорят: «Пусть Аллах услышит молитвы, одарит дом земными и небесными благами, хранит ваше счастье».

Что запрещено делать в Курбан-байрам

В период религиозных праздников у мусульман, как и у христиан, действует ряд запретов. В этот день, в частности, нельзя ходить в грязной неопрятной одежде, сквернословить и конфликтовать, причинять вред или неудобства другим людям. Кроме того, воспрещается тяжелый и иной труд, который может помешать совершить праздничные молитвы и обряды.

Грехом в том числе считает отказ в помощи нуждающимся.

Как отмечают Курбан-байрам в 2023 году в России

В Российской Федерации ислам наиболее распространен в Татарстане, Башкортостане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Крыму и других регионах.

В этих российских регионах Курбан-байрам — официальный выходной. Так как день в 2023-м выпадает на середину недели (среда), вторник, 27 июня, будет сокращенным рабочим днем. Праздник продлится до 30 июня включительно.

Мероприятия в честь мусульманского праздника Курбан-байрам пройдут в 2023 году и в столице. Отмечать его будут на территории парка культуры и отдыха «Сокольники» и Центра технических видов спорта «Москва». Помимо этого, создано более 50 мест для проведения мероприятий в Мытищах, Одинцове, Ногинске, Домодедове, Подольске, Коломне, Сергиевом Посаде и других городах Московской области.

При этом по договоренности столичных властей и мусульманской общины жертвоприношения в городской черте Москвы полностью исключены.

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