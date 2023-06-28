В Красноярском крае разыскивается вооруженный подросток

Подросток подозревается в краже двух единиц огнестрельного оружия у отца своего знакомого. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба главного управления МВД РФ по Красноярскому краю.

Инцидент произошел в городе Бородино. Согласно информации заявителя, из его сейфа пропали два огнестрела и патроны к ним. Полицейскими было установлено, что к преступлению причастен 17-летний подросток, который приходил в гости к сыну заявителя до момента пропажи.

«В настоящее время на розыск подозреваемого ориентирован личный состав отдела, а также сотрудники полиции из близлежащих ОВД»,— говорится в сообщении.

Ранее, 19 июня, в Свердловской области 14-летний подросток за рулем автомобиля наехал на шестилетнего ребенка-велосипедиста, в результате чего последний был госпитализирован. Известно, что автомобиль попал в руки подростка от его 19-летнего приятеля, который не имеет водительских прав.