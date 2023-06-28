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Псковский губернатор Ведерников: среди погибших 24 июня летчиков был экипаж Ка-52

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Погибшие в результате событий 24 июня летчики оказались военнослужащими Псковского территориального гарнизона. Их имена во вторник, 27 июня, назвал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Экипаж Ка-52. Подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. Верные присяге, они сделали всё, чтобы уберечь нашу страну от разрушительных последствий бездумных действий мятежников», — заявил глава региона.

Губернатор выразил соболезнования родным погибших и добавил, что мужчины проявили себя настоящими героями и защитниками страны.

«Мы всегда будем помнить тех, кто олицетворяет славу и честь наших военных», — заключил он.

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24 июня Владимир Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

Позднее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

Позже, 26 июня, российский лидер в ходе обращения к россиянам поблагодарил всех тех, кто встал на пути у мятежников, а также выразил признательность Лукашенко, добавив при этом, что именно патриотический настрой россиян, консолидация всего российского общества сыграли в тревожные дни решающую роль.

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