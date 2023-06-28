Сайты НКО начнут переводить на госсерверы в 2024 году

Первые сайты социально ориентированных некоммерческих организаций перейдут под госзащиту в 2024 году. Для этого им откроют бесплатный доступ на государственные платформы — «Гособлако» и «Госвеб», которые обеспечивают работу онлайн-порталов ведомств. Об этом «Известиям» сообщила зампредседателя комитета ГД по развитию гражданского общества, автор законопроекта Ольга Занко («Единая Россия»).

«С 2024 года на «Гособлако» свои сайты смогут перенести НКО, которые столкнулись с хакерскими атаками из-за рубежа и которые хранят большое количество персональных данных. Это будет не «голый сервер», пользоваться которым будет практически невозможно, там будут и внутренняя архитектура сайта, и техническое сопровождение его работы», — рассказала парламентарий.

Вначале такая поддержка коснется приблизительно 500 организаций, а в перспективе может затронуть и все 48,5 тыс. социально ориентированных некоммерческих организаций страны.

Конструкторами сайтов от Минцифры сегодня уже пользуются многие российские образовательные учреждения, бесплатно создавая на защищенных госсерверах «сайт-визитку». Речь идет, по сути, о сервисе, позволяющий самостоятельно создать свою веб-страницу.

Для пользователей никаких внешних изменений в случае перехода сайтов на защищенные серверы не возникает.

Ранее «Известия» сообщили, что законодатели выступали с инициативой о переводе сайтов таких НКО на серверы органов госвласти «с более защищенной телекоммуникационной инфраструктурой». В итоге соответствующий законопроект президент РФ Владимир Путин подписал 14 апреля.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Программный бой: часть НКО переведут на госсерверы в 2024-м