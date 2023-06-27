Минфин США расширил антироссийские санкции

США внесли в антироссийский санкционный список одно физическое лицо и четыре компании. Об этом 27 июня сообщил на своем сайте американский минфин.

Как уточняется в документе, санкции приняты на фоне «тревожных сообщений, связанных с ролью незаконных субъектов в торговле золотом» в странах Африки, расположенных к югу от Сахары.

Бюллетень минфина США призывает американские предприятия рассмотреть вопрос об ответственных инвестициях в эту сферу и оценить риски.

В начале июня министерство финансов США включило в санкционный список семь граждан России и одну компанию.

19 мая минфин США сообщил о расширении списка антироссийских санкций. Рестрикции коснулись 46 физических лиц. Также в списке оказались граждане Финляндии, Индии, Ирландии, Белоруссии, подданный Лихтенштейна и 71 юридическое лицо.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.