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Министерство финансов США внесло в санкционный список семь граждан России и одну компанию

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Министерство финансов США включило в санкционный список семь граждан России и одну компанию. Данная информация была опубликована в понедельник, 5 июня, на сайте министерства финансов США.

Отмечается, что поводом стали усилия данных лиц по якобы дестабилизации обстановки в Молдавии.

«Введенные сегодня санкции проливают свет на <…> усилия России по дестабилизации демократических стран <…> Соединенные Штаты наряду с ЕС по-прежнему привержены преследовать лиц, занимающихся подобной деятельностью против правительства Молдавии», — сказал замглавы минфина США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Э. Нельсон.

В сообщении также указано, что попавшие 5 июня под санкции лица якобы являются участниками глобальной информационной операции, нацеленной на дестабилизацию обстановки на Украине, а также в Молдавии, США, Великобритании, ЕС и Балканских странах. Однако какие-либо доказательства в публикации не приводятся.

Ограничительная сфера: к чему приведут санкции G7 против энергетики РФ
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Россия неоднократно заявляла о приверженности принципу невмешательства во внутренние дела других стран. Кроме того, Москва отвергала бездоказательные обвинения в попытках провести государственный переворот в Кишиневе. Например, 31 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия всегда уважительно относилась к Молдавии и ее гражданам.

19 мая сообщалось, что минфин США расширил список антироссийских санкций. Рестрикции коснулись 46 физических лиц. Также в списке оказались граждане Финляндии, Индии, Ирландии, Белоруссии, подданный Лихтенштейна и 71 юридическое лицо. Новые ограничительные меры были опубликованы в рамках обязательств Соединенных Штатов, которые они дали другим странам на саммите G7 в Японии.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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