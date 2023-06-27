Юбилейный десятый форум регионов России и Белоруссии проходит в Уфе

В Уфе проходит юбилейный десятый форум регионов России и Белоруссии, в рамках которого братские страны демонстрируют свои лучшие достижения, в том числе — в культуре, экономике, науке и образовании. О форуме во вторник, 27 июня, рассказала корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

«Натертые до блеска и выстроенные, словно по линейке, эти многотонные машины — детища двух стран — России и Белоруссии. Наглядное доказательство, что вместе нам не страшно никакое санкционное давление. Пример — зерноуборочный комбайн — разработали в Гомеле, собирают в Брянске», — показала корреспондент передовую сельхозтехнику.

На полях по всему миру работают уже более 22 тыс. таких комбайнов, уточнила Солдатова.

Данная техника оснащена двигателями Ярославского моторного завода, а ремни, рукава высокого давления и гидравлика производятся либо в России, либо в Белоруссии, поделился подробностями директор центра маркетинга и рекламы ОАО «Гомсельмаш» Дмитрий Муляр

Самый большой из линейки белорусских тракторов является минским, но в Татарстане при помощи контролирующих движение датчиков и специального технического оборудования его сделают беспилотным, рассказала корреспондент про один из экспонатов сельскохозяйственной техники.

Производство другой модели представленной техники планируют уже в ближайшее время начать в Башкирии совместно с компанией из Минска, завод обеспечит 300 новых рабочих мест, уточнила Солдатова.

«Уже завершены строительные работы на заводе по производству машин и оборудования для послеуборочной обработки зерна. На следующий день идет монтаж оборудования. Рассчитан на производство 40 комплексов, завод полностью автоматизирован, полностью технологичен, полностью соответствует всем современным мировым стандартам», — рассказал о производстве заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Амкодор» Олег Дикун.

Также на форуме показали современные троллейбусы, 15 из которых будут работать в Уфе, а остальные прямо с выставки поедут в Пензу и Новосибирск. Новый образец лично протестировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Вместе с коллегой из Белоруссии Натальей Кочановой они посмотрели на результаты работы предыдущих форумов, на которых было заключено больше 450 договоров — масштабных проектов, обеспечивающих и развитие технологий, и рабочие места.

«Но помимо экономики, науки, туризма и других сфер, большое внимание обе страны уделяют сохранению исторической памяти. С прошлого года по городам-героям России и Белоруссии ходит поезд памяти. Пассажиры — 200 школьников. На каждой остановке — экскурсии по местам боев Великой Отечественной», — рассказала Солдатова.

На форуме ребята говорили о важности честных учебников истории. Валентина Матвиенко рассказала, как в 90-х в правительство обращался миллиардер Джордж Сорос и под видом мецената предлагал деньги и помощь своих экспертов в составлении обучающих программ.

«Они сидели и писали за нас учебники истории, понятно в каком ключе они были написаны. Так вот он пришел ко мне и говорит — «я надеюсь, мы продолжим сотрудничество, мы вам приготовили новый транш, там $100 млн». И когда я ему сказала спасибо, и что мы в ваших услугах большее не нуждаемся <…> он как-будто сбросил маску — такой злобный взгляд, злобное лицо», — поделилась Матвиенко подробностями общения с Соросом.

После разговора со школьниками делегации обеих стран возложили цветы Героям Великой Отечественной. Лишнее подтверждение: у наших стран общие взгляды, ценности и цели. В ближайших планах — подписание на форуме больше 100 контрактов в сфере экономики, науки, туризма и образования, подытожила корреспондент.

Ранее, 24 июня, президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз подтвердили особые союзнические отношения между странами и заявили о готовности к широкому взаимодействию на благо граждан двух государств.

9 июня в столицы Белоруссии состоялся концерт в преддверии Дня России. Его празднование в Минске — это знаковой событие и яркое подтверждение нерушимой дружбы двух стран, заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.