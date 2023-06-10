Звезды РФ и Белоруссии выступили в честь Дня России на одной сцене в Минске

В Минске состоялся концерт в преддверии Дня России. Подробности мероприятия, которое прошло накануне, рассказала 10 июня корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Отмечается, что концерт ко Дню России прошел в пятницу, 9 июня, в центре столицы Белоруссии Минске.

«Это одна из главных площадок города и, наверное, самая удобная для зрителей», — отметила корреспондент.



На сцене выступили звезды белорусской и российской сцены, среди которых группа «Любэ», ансамбль «Сябры», Денис Майданов, Зара, Василий Герелло и другие исполнители.



«Вы посмотрите на площадь, что творится. Вы посмотрите на флаги. Видно, что это общий праздник, общее действо», — подчеркнул певец Денис Майданов.



По словам корреспондента, певица Зара удивила зрителей своим выступлением. На середине песни она ушла со сцены, спустилась к зрителям и продолжила петь с ними.

Отмечается, что концерт посетили не только жители Минска, послушать любимых певцов приехали туристы из России и жители других городов Белоруссии.



С приветственным словом к участникам мероприятия обратился посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

«Празднование Дня России в прекрасной столице нашего главного союзника — Минске — является знаковым событием и ярким подтверждением нашей нерушимой дружбы», — сказал он.



9 июня в Роструде напомнили, что следующая рабочая неделя в России будет четырехдневной в связи с празднованием Дня России 12 июня. Поскольку праздничный день выпадает на понедельник, выходные продлятся с субботы, 10 июня, по понедельник, 12 июня, включительно. Тем самым рабочая неделя начнется со вторника, 13 июня.