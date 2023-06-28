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Агроном назвал признаки хорошего арбуза

Агроном Викулов: яркие полосы говорят о спелости арбуза
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Агроном, специалист по сельскому хозяйству, питомниковод Владимир Викулов рассказал «Известиям», как выбрать вкусный арбуз.

Прежде всего, по его словам, не нужно брать самый крупный плод. Лучше найти более-менее ровный арбуз среднего размера с наиболее яркой окраской. Чем четче полосы, тем лучше — это говорит о спелости арбуза. Также стоит обратить внимание на след от лежания на земле на арбузе: если оно ярко выраженное, то это означает, что плод достаточно спелый.

«Следующий момент — он должен быть не очень тяжелый <...> вплоть до того, что ощущение, что там пустота внутри. То есть внешне он кажется большим, но он может оказаться легче, чем другие такого же размера. Еще одним важным фактором является звук — когда стучишь по спелому арбузу, он должен быть очень звонким и ярким и не должен быть глухим», — подчеркнул Викулов.

Кроме того, у спелых арбузов подсушенный хвостик.

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21 июня Викулов напомнил, что арбузы лучше покупать начиная с августа, так как в этот период созревают астраханские и оренбургские арбузы, а также плоды из Краснодарского края и Ставрополья.

В сентябре прошлого года астраханский фермер Артем Соколов вывел новый сорт арбуза под названием «Спартак». У мякоти арбуза насыщенный красный цвет, корка нетолстая, этот вид бахчевых подходит даже диабетикам, а из его крупных семян можно сделать арбузное масло.

В августе 2022 года шеф-повар Ярослав Иншаков рассказал, как правильно выбрать спелую дыню. Так, специалист призвал в первую очередь ориентироваться на запах дыни. Он должен быть сладким, но не приторным, с нотками ванили и меда. Кроме того, надежным показателем зрелости дыни является глухое звучание плода. Как уточнил шеф-повар, если же звук при постукивании по кожуре звонкий, то это значит, что плод сорвали зеленым и недозревшим.

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