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Шеф-повар дал советы по выбору спелой дыни

Шеф-повар Иншаков рассказал, как выбрать спелую дыню
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Шеф-повар Ярослав Иншаков рассказал, как выбрать спелую дыню. По его словам, спелая дыня пахнет сладко, но не приторно, звучит глухо, но отчетливо, а ее кожура — пружинистая и упругая.

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В беседе с «Газетой.Ru» в пятницу, 26 августа, специалист призвал в первую очередь ориентироваться на запах дыни. Он должен быть сладким, но не приторным, с нотками ванили и меда.

Он предостерег от покупки дыни совсем без запаха, поскольку, вероятнее всего, ее вырастили на скорую руку с применением химических веществ.

«Если дыня имеет травянистый запах, свежий и не особенно выразительный, значит плод еще зеленый и не сладкий», — объяснил эксперт.

Иншаков отметил, что надежным показателем зрелости дыни является глухое звучание плода. Если же звук при постукивании по кожуре звонкий, то это значит, что плод сорвали зеленым и не дозревшим. Если же плод переспелый, кожа будет поглощать звук.

Специалист указал на то, что определить спелость дыни можно и по ямке от хвоста, которая должна быть мягче, чем остальная кожа дыни. Ама кожа должны быть упругой и пружинистой. Если у плода мягкая и тонкая кожура, значит, плод переспевший и лучше его не брать.

Также Иншаков посоветовал внимательно осматривать дыню на целостность, потому что даже незначительные механические повреждения кожуры — «ворота для патогенной микрофлоры», а дынная мякоть является благоприятной средой для ее развития, пишет «Москва 24».

24 августа врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала о пользе арбуза и дыни. По ее словам, и дыня, и арбуз обладают и тонизирующими свойствами. В арбузе это аминокислота цитруллин, полезная для мышечной системы и улучшающая кровоток. Дыня содержит вещества, способствующие выработке гормона удовольствия — серотонина. Врач добавила, что и арбуз, и дыня насыщены также магнием и калием.

Ранее в августе диетолог, нутрициолог Ирина Писарева посоветовала не употреблять в пищу горькую дыню, поскольку она может вызвать отравление или привести к проблемам с ЖКТ. Кроме того, некоторые люди, съедая такую дыню, могут также заполучить аллергические реакции, отмечает телеканал «360».

В июле врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о неожиданном свойстве дыни. По словам специалиста, в ней содержатся особые молекулы сахарного спирта — эритриты, которые дают приятный сладкий вкус, но при этом не усваиваются организмом как сахар. Также Гинцбург напомнил, что в овоще содержится много флавоноидов, антиоксидантов и витамина С, пишет НСН.

Диетолог отметил, что суточная порция дыни здорового человека составляет до 300 гр мякоти.

В августе 2021 года член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, с какими продуктами и напитками можно или нельзя сочетать дыню. По ее словам, дыню можно сочетать с самыми разными продуктами. Единственным исключением являются свежие овощи, поскольку это чревато расстройством кишечника.

Выбирая напиток к дыне, лучше всего остановиться на горячем чае: зеленом или черном. При этом холодная вода плохо сочетается с этим плодом, отмечает телеканал «Звезда». Также диетолог не советует запивать ее кисломолочными напитками.

Как отмечает сайт kp.ru со ссылкой на нутрициолога Ирину Козлачкову, калорийность дыни в среднем 35 ккал на 100 г. Этот плод содержит мало калорий и может стать альтернативой сладостям. Между тем, злоупотреблять ей не стоит.

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