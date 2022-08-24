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Врач рассказала о пользе арбуза и дыни

Диетолог Елена Соломатина сравнила полезные свойства дыни и арбуза
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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По словам врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, арбуз и дыня обладают тонизирующими свойствами и содержат большое количество антиоксидантов.

В беседе с радио Sputnik в понедельник, 24 августа, врач рассказала о пользе этих плодов, а также предупредила об их возможном негативном воздействии на организм человека.

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Врач-диетолог отметила, что прямо сказать, какой из этих плодов полезнее, невозможно, так как в каждом из них имеются ценные для здоровья вещества. И дыня, и арбуз, по ее словам, содержат антиоксиданты.

Так, арбуз, например, богат ликопином — пигментом с ярко выраженными антиоксидантными свойствами. Он полезен для сердечно-сосудистой системы человека, помогает в борьбе с ранним старением, а также борется с воспалениями.

«В дыне же в четыре раза больше витамина С, а это тоже антиоксидант, который обладает антивозрастным эффектом и противостоит разрушительному действию свободных радикалов. Желтый цвет дыни — это бета-каротин, предшественник витамина А. Это тоже антиоксидант. Чем насыщеннее желтый цвет дыни, тем больше в ней бета-каротина», — поделилась Соломатина, пишет «Газета.Ru».

Диетолог пояснила также, что и дыня, и арбуз обладают и тонизирующими свойствами. В арбузе это аминокислота цитруллин, полезная для мышечной системы и улучшающая кровоток. В свою очередь дыня содержит вещества, способствующие выработке гормона удовольствия — серотонина. Врач добавила, что и арбуз, и дыня насыщены также магнием и калием.

Соломатина озвучила и возможные негативные эффекты от употребления этих плодов. По ее словам, арбуз содержит большое количество воды и обладает мочегонным эффектом, а дыня благодаря содержанию мягкой клетчатки может оказывать послабляющее воздействие.

Ранее в понедельник диетолог Михаил Гинзбург назвал наиболее опасные для пожилых людей напитки. Он рассказал, что употребление даже слабого алкоголя в пожилом возрасте может привести к инфаркту.

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