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«Клермон» выкупил у «Спартака» защитника Кофрие

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Французский клуб «Клермон» выкупил у «Спартака» трансфер защитника Максимилиано Кофрие. Об этом во вторник, 27 июня, сообщили в пресс-службе российского клуба.

«Желаем Максу успешного продолжения карьеры!» — говорится в сообщении.

Кофрие начал играть за «Спартак» в августе 2021 года. В составе команды он сыграл 26 встреч, забил один гол и завоевал Кубок России.

После, летом 2022 года, футболиста арендовал французский клуб «Клермон». За французскую команду защитник провел 27 матчей, забил один мяч. Теперь он перейдет к французам на постоянной основе.

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Ранее, 7 июня, клуб «Барселона» подтвердил, что делал предложение о контракте семикратному обладателю «Золотого мяча» аргентинцу Лионелю Месси. Однако Месси уже подтвердил свой переход в американский клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами». Он объяснил это решение тем, что хочет «уехать из Европы, выйти из центра внимания и больше думать о своей семье».

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