Как получить звание ветерана труда и какие льготы положены в 2023 году

Гражданам России за многолетнюю работу и трудовые заслуги присваивается звание «Ветеран труда». Однако о своем праве на него необходимо заявить. Кто может претендовать на звание ветерана труда, что для этого нужно и какие льготы в 2023 году положены в Москве и регионах — выясняли «Известия».

Правила присвоения звания «Ветеран труда»

«Ветеран труда» — почетное звание, которое предусматривает дополнительные выплаты и льготы от государства. Само звание утвердили в 1995 году. До этого была только медаль с аналогичным названием. В отличие от нынешнего статуса она не давала права на выплаты или льготы. Сегодня вместо медали ветеранам труда выдают удостоверение.

Претендовать на звание могут граждане, которые имеют государственные или ведомственные награды, а также общий трудовой стаж не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии. Помимо этого, без наград звание ветерана труда могут получить те, кто еще детьми и подростками работал в период Великой Отечественной войны (ВОВ) и имеют трудовой стаж не менее 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин.

Статус присваивается в соответствии с законом «О ветеранах» один раз, подтверждать его затем не нужно. Каждому ветерану труда выдается удостоверение. Оно действует бессрочно по всей России.

В некоторых регионах учредили дополнительные звания, например, «Ветеран труда Мурманской области», «Ветеран труда Республики Марий Эл». Такое удостоверение ветерана труда действует только на территории региона, где был выдан документ.

Какие награды учитываются при назначении звания ветерана труда

При назначении звания ветерана труда учитывается не только трудовая деятельность, но и наличие орденов, медалей, почетных грамот и благодарностей высокого уровня, а также наград, полученных за выслугу лет в некоторых ведомствах.

Среди них — почетные звания, ордена или медали СССР и Российской Федерации, почетные грамоты или благодарности президента России и ведомственные знаки отличия за заслуги в труде.

Как оформить звание ветерана труда

В Москве подать заявление и документы можно через портал «Госуслуги» или в МФЦ. В регионах их принимают органы социальной защиты по месту жительства.

Для оформления звания помимо заявления нужны паспорт, трудовая книжка или ее заверенная копия, фотография 3х4 см, документы, подтверждающие наличие наград, а для работников ВОВ — еще документы, подтверждающие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года.

Услуга предоставляется обычно в течение 10 рабочих дней, но в некоторых регионах — не более 30 календарных дней с даты регистрации заявления.

В каких случаях могут отказать в присвоении звания

Как правило, при наличии необходимого стажа и трудовых заслуг отказ носит чисто формальный характер и связан с отсутствием полного комплекта документов или с их неправильным оформлением.

Основанием для отказа также могут послужить предоставление ложной информации или использование подложных документов, а также подача заявления не по месту регистрации.

Заявителя письменно уведомляют о принятом комиссией решении с указанием причин отказа и аргументацией со ссылками на российское законодательство.

Льготы ветеранам труда в 2023 году

Меры социальной поддержки и их размер отличаются по регионам. Согласно федеральному законодательству, в социальную поддержку ветеранов входят надбавки к пенсии, оказание медицинской помощи, компенсация расходов на оплату ЖКХ и жилых помещений, в частности, на содержание и ремонт жилья, а также на оплату топлива, например, угля или дров, если ветеран живет в доме с печным отоплением.

Пенсионерам — ветеранам труда положены льготы и для пенсионеров, и для ветеранов труда. Если в обеих категориях предусмотрены, например, скидки на оплату ЖКХ, то субсидии не суммируются, нужно выбрать только одну из них.

Помимо этого, в каждом регионе есть дополнительные выплаты и льготы. Так, ветераны труда Москвы и Санкт-Петербурга получают 50% скидку на оплату коммунальных услуг, бесплатный проезд в пригородных электричках, а в Москве — еще и в городском пассажирском транспорте, за исключением такси и маршруток. Также предусмотрены бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.

В региональный список льгот также нередко входят предоставление бесплатного санаторно-курортного отдыха и получение жизненно важных лекарств. Перечень мер социальной поддержки необходимо уточнять в органе социальной защиты по месту жительства.

Могут ли лишить звания ветерана труда

Процедура лишения человека такого звания в законе не предусмотрена. Статус присваивают один раз и выдают специальное удостоверение. Даже если человек потеряет его, он не перестанет быть ветераном труда.

Лишить звания можно только в том случае, если оно было присвоено по ошибке или по поддельным документам. Однако даже тогда звание нельзя отменить просто решением какого-то ведомства. Сделать это можно только на основании судебного решения.

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