Минтруд предложил двойную индексацию пенсий в 2025-2026 годах

В 2025 и 2026 годах индексация страховой пенсии для неработающих пенсионеров будет проходить в два этапа, о чем стало известно 27 июня из проекта бюджета Социального фонда на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

Пенсии могут быть увеличены 1 января 2024 года на 5,3%, в результате чего среднегодовой размер страховой пенсии составит 22 772 рубля. С 1 февраля 2025 года ожидается индексация на 4% и с 1 апреля — «корректировка» на 3,8%, что приведет к среднегодовому размеру пенсии в 24 120 рублей. С 1 февраля 2026 года увеличить пенсию планируется на 4%, а «корректировка» с 1 апреля составит 2,8%, в результате чего размер пенсии достигнет 25 690 рублей, передает РБК.

Отмечается, что будет увеличиваться фиксированная выплата к страховой пенсии. Так, с 1 января 2024 года она составит 7968 рублей. С 1 февраля 2024 года — 8287 рублей, а с 1 апреля этого года вырастет до 8602 рублей. С 1 февраля 2025 года она составит 8946 рублей, а с 1 апреля — уже 9196 рублей.

В публикации, ссылаясь на пояснительные материалы к проекту, указывается, что соотношение среднегодовой страховой пенсии с прожиточным минимумом пенсионера в 2024 году будет составлять не менее 161,4%. А в следующие два года процент снизится до 157,3 и 153,3% соответственно. Соотношение для неработающих пенсионеров будет выше — от 177,1% в 2024 году и до 170,7% — в 2026 году.

В Минтруда ожидают, что зарплаты будут увеличиваться быстрее пенсий: соотношение страховой пенсии и зарплаты будет уменьшаться с 27% в 2024 году до 26,3% в 2026 году.

11 июня заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов объяснил, что в 2025 году пенсии по старости проиндексируют дважды из-за окончания переходного периода. Так, до указанного года индексация проводится с 1 января, затем пенсии начнут увеличивать по фактической инфляции за предыдущий год, первые данные по которой появляются в начале года. Поэтому после окончания переходного периода сначала пенсии увеличат с 1 февраля, повторная индексация должна произойти в апреле.

До этого, 1 мая, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что отдельным категориям пенсионеров повысят сумму выплат. Индексацию пенсий в два раза проведут гражданам, достигшим 80-летнего возраста, — они будут получать 15 134 рубля в месяц.