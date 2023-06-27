Депутат бундестага заявил о военном банкротстве Германии из-за помощи Украине

Прекращения поставок оружия Украине потребовал от западных политиков депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии», член комитета по обороне и член парламентской группы НАТО, полковник Герольд Оттен. Заявление эксперта опубликовал немецкий Telegram-канал Achse der Wahrheit.



По его мнению, такая поддержка влияет на собственный оборонный потенциал европейских стран. Германия уже ощущает снарядный голод, склады оружия пусты. Конфликт должен быть завершен дипломатическими путями, заявил Оттен.



Полковник отметил, что Украина начала свою наступательную операцию летом, а не весной, как анонсировалось ранее. Он уверен, что на данное решение оказал давление президент Украины Владимир Зеленский, чтобы получить дополнительную поддержку Запада в виде финансирования и поставок оружия.



«Видно, что нет никакого успеха. Попытка наступления может быть еще усилена, но русская сторона настолько сильна в обороне, что никакого успеха не будет», — сказал Оттен.



Также он поделился, что у западных политиков появилась усталость от ситуации. «Пришло понимание, что Украина не в состоянии достичь тех целей, о которых заявляла. Больше нет веры в Украину. Это видно и по наступлению. Украина не в состоянии откинуть Россию», — считает полковник.



Кроме того, он отметил, что в США республиканцы осознают тот факт, что поддержка Украины оружием и финансами не приносит никакого успеха.



Полковник Оттен заявил, что Германия является военным «банкротом». «Мы уже отдали и танки, и снаряды, и гаубицы, всё то, что у нас и так в ограниченном количестве. Бундесвер (Вооруженные силы Федеративной Республики Германия) не в состоянии сам вести войну и не в состоянии кому-то помочь. Поэтому я требую остановки поставок оружия», — высказался он.



Депутат считает, что необходимо начать создавать мир и остановить огонь уже сейчас, проявляя давление по дипломатическим каналам.

Накануне стало известно, что Германия не планирует передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, о чем заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Вильнюс.



25 июня Писториус заявил, что Германия не может быть «в первых рядах» по поставкам Украине истребителей F-16, потому что у нее их нет. Он также отметил, что поддержка «коалиции» требует вложения больших ресурсов и не может быть оказана быстро.



Ранее, 12 июня, заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Берлин должен втрое увеличить поставки танков Leopard без ущерба для обороноспособности страны. Кроме того, он попросил Германию о передаче еще 60 БМП Marder и дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.