Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млрд рублей за неуплату штрафа
Мир
В возрасте 94 лет умер сыгравший в «Титанике» актер Лью Палтер
Мир
Politico узнала о начале подготовки Данией украинских пилотов F-16
Армия
Путин заявил об особой роли военнослужащих МО РФ в подавлении мятежа
Общество
Память погибших 24 июня почтили минутой молчания
Армия
Золотов сообщил о возможности получения танков Росгвардией
Экономика
Мишустин заявил о становлении бюджета России более устойчивым
Мир
Свыше 1,4 тыс. названий населенных пунктов «дерусифицируют» на Украине
Мир
Премьер-министр Венгрии признал безрезультатность санкций против России
Мир
Путин сообщил о потере Киевом 259 танков с начала контрнаступления
Общество
Топ-менеджера итальянской компании задержали в Москве с наркотиками
Мир
Rheinmetall поставит Украине 14 танков Leopard 2 в 2024 году
Армия
ВС РФ уничтожили узел связи 110-й мехбригады ВСУ в районе Авдеевки
Сюжет:

Депутат бундестага заявил о военном банкротстве Германии из-за помощи Украине

Депутат бундестага: «Больше нет веры в Украину»
0
Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прекращения поставок оружия Украине потребовал от западных политиков депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии», член комитета по обороне и член парламентской группы НАТО, полковник Герольд Оттен. Заявление эксперта опубликовал немецкий Telegram-канал Achse der Wahrheit.

По его мнению, такая поддержка влияет на собственный оборонный потенциал европейских стран. Германия уже ощущает снарядный голод, склады оружия пусты. Конфликт должен быть завершен дипломатическими путями, заявил Оттен.

Полковник отметил, что Украина начала свою наступательную операцию летом, а не весной, как анонсировалось ранее. Он уверен, что на данное решение оказал давление президент Украины Владимир Зеленский, чтобы получить дополнительную поддержку Запада в виде финансирования и поставок оружия.

«Видно, что нет никакого успеха. Попытка наступления может быть еще усилена, но русская сторона настолько сильна в обороне, что никакого успеха не будет», — сказал Оттен.

Также он поделился, что у западных политиков появилась усталость от ситуации. «Пришло понимание, что Украина не в состоянии достичь тех целей, о которых заявляла. Больше нет веры в Украину. Это видно и по наступлению. Украина не в состоянии откинуть Россию», — считает полковник.

Кроме того, он отметил, что в США республиканцы осознают тот факт, что поддержка Украины оружием и финансами не приносит никакого успеха.

Полковник Оттен заявил, что Германия является военным «банкротом». «Мы уже отдали и танки, и снаряды, и гаубицы, всё то, что у нас и так в ограниченном количестве. Бундесвер (Вооруженные силы Федеративной Республики Германия) не в состоянии сам вести войну и не в состоянии кому-то помочь. Поэтому я требую остановки поставок оружия», — высказался он.

Депутат считает, что необходимо начать создавать мир и остановить огонь уже сейчас, проявляя давление по дипломатическим каналам.

От ворот разворот: как в Германии меняют политику в отношении Москвы
Правящая партия решила ставить на собственную мощь ФРГ

Накануне стало известно, что Германия не планирует передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, о чем заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Вильнюс.

25 июня Писториус заявил, что Германия не может быть «в первых рядах» по поставкам Украине истребителей F-16, потому что у нее их нет. Он также отметил, что поддержка «коалиции» требует вложения больших ресурсов и не может быть оказана быстро.

Ранее, 12 июня, заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Берлин должен втрое увеличить поставки танков Leopard без ущерба для обороноспособности страны. Кроме того, он попросил Германию о передаче еще 60 БМП Marder и дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023