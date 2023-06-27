В Кремле рассказали о встречах Путина с представителями всех фракций парламента
Президент России Владимир Путин довольно регулярно встречается с представителями всех фракций парламента. Таким образом во вторник, 27 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение Зюганова организовать соответствующее мероприятие.
«Президент рассмотрит предложение и примет решение. Такие встречи проводятся довольно регулярно. Пока в графике нет, но может будет», — указал Песков.
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