В Госдуме заявили о единогласной поддержке Путина всеми фракциями

Все фракции единогласно поддерживают действия президента России Владимира Путина. Об этом заявил депутат Госдумы Владимир Шаманов 24 июня в беседе с «Известиями».

«Все фракции единогласно поддерживают действия нашего президента, и депутатский корпус в полном единстве будет принимать любые меры для того, чтобы дальнейшего развития нынешние события не получили», — сказал он.

Он призвал сотрудников ВЧК «Вагнер» остановиться и указал на то, что только в единстве можно достичь стоящие задачи и добиться задач, поставленных Верховным главнокомандующим.

«Сегодня России, как никогда, нужна консолидированность общества. <...> Нам нужна победа. И мы должны быть в единстве», — добавил он.

Заявление прозвучало на фоне попытки военного мятежа, которую накануне предпринял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

24 июня президент Владимир Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он сказал, что Вооруженные силы (ВС) России и другие госорганы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся в настоящее время в Москве, Московской области и ряде других регионов страны.

Верховный главнокомандующий предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание. Президент России в своем обращении также отметил, что РФ сейчас ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, в отношении нее направлена вся военная, экономическая и информационная машина Запада.

На фоне происходящего многие выразили поддержку президенту Путину и выразили мнение о необходимости консолидации общества в трудные времена.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал сплотиться вокруг президента и Верховного главнокомандующего для победы «над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину».

Глава Коммунистической партии России (КПРФ) Геннадий Зюганов заявил о полной поддержке президента Путина и его призыва максимально сплотиться в грозное и ответственное время для страны. Зюганов заявил, что сейчас надо максимально поддержать ребят, которые сражаются за Россию, и остановить тех, кто пошел на провокацию.