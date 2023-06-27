Шведские актеры Александр и Билл Скарсгарды претендуют на роль Лекса Лютора в фильме «Супермен: Наследие». Об этом 26 июня сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По словам источника, братья вошли в шорт-лист, составленный режиссером Джеймсом Ганном.

Также на роль главного злодея претендовал Николас Холт, однако он в итоге стал претендентом на роль Супермена.

Кроме него главную роль в фильме могут получить Том Бритни и Дэвид Коренсвет, а Рэйчел Броснахан, Фиби Дайневор и Эмма Макки рассматриваются на роль Лоис Лейн.

Ранее, 18 апреля, Ганн сообщил о начале предварительной подготовки к съемкам фильма «Супермен: Наследие». По его словам, уже завершена работа над сценарием будущей ленты. В подтверждение он опубликовал титульную страницу текста.

В декабре 2022 года стало известно, что Генри Кавилла не вернут к роли Супермена в киновселенной DC. Актер заявил, что его уволили с роли супергероя спустя два месяца после того, как его возвращение было анонсировано в фильме «Черный Адам».