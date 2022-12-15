Генри Кавилла не вернут к роли Супермена в киновселенной DC
Актер Генри Кавилл, исполнивший роль Супермена в фильмах кинокомпании Warner Bros., заявил о том, что его уволили с роли супергероя спустя два месяца после того, как его возвращение было анонсировано в фильме «Черный Адам». Об этом 15 декабря пишет Daily Mail.
«Смена караула — это то, что случается. Я уважаю это. Джеймсу [Ганну] и Питеру [Сафрану] предстоит построить целую вселенную. <…> Моя очередь носить плащ прошла, но то, что олицетворяет собой Супермен, никогда не исчезнет. Это была веселая поездка со всеми вами, вперед и вверх!» — приводит портал слова самого Кавилла.
Новые главы DC Films Джеймс Ганн и Питер Сафран хотят перезапустить киновселенную комиксов и подбирают на роль Супермена более молодого актера.
Кавилл исполнил роль Супермена в фильмах «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости».
Ранее, 19 октября, стало известно, что актеру Эзре Миллеру, исполняющему роль супергероя Флэша в DC Films, грозит до 26 лет тюрьмы по обвинению в краже со взломом. До этого, 11 августа, появилась информация о том, что компания Warner Bros. готова отменить премьеру нового фильма о Флэше из-за частого попадания Миллера в скандалы.