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Американскому актеру Эзре Миллеру грозит до 26 лет тюрьмы по обвинению в краже

Звезде «Флэша» и «Фантастических тварей» Эзре Миллеру грозит до 26 лет тюрьмы по обвинению в краже
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Фото: Global Look Press/Ik Aldama
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Американскому актеру Эзре Миллеру грозит до 26 лет тюрьмы по обвинению в краже со взломом. Об этом 17 октября сообщил Deadline.

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Миллер подозревается в проникновении в мае 2022 года в частный дом в штате Вермонт и краже трех бутылок с алкоголем. Сам он не признал себя виновным и заявил, что зашел в дом к другу, чтобы взять напитки, будучи уверенным, что тот не будет против.

Помимо тюремного срока Миллеру грозит штраф до $2 тыс. Следующее судебное заседание состоится 13 января 2023 года.

Миллер известен по роли Криденса Бэрбоуна в серии фильмов «Фантастические твари» и образу Флэша в супергеройских боевиках студии DC. Также он снимался в картинах «Хорошо быть тихоней», «Девушка без комплексов», «Стэнфордский тюремный эксперимент».

18 октября актера Каалана Уолкера приговорили к 50 годам колонии за изнасилования. Он обманывал своих жертв, завлекая их обещаниями устроить на работу и познакомить с влиятельными людьми. Всего жертвами Уолкера стали четыре женщины и три подростка.

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