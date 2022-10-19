Американскому актеру Эзре Миллеру грозит до 26 лет тюрьмы по обвинению в краже со взломом. Об этом 17 октября сообщил Deadline.

Миллер подозревается в проникновении в мае 2022 года в частный дом в штате Вермонт и краже трех бутылок с алкоголем. Сам он не признал себя виновным и заявил, что зашел в дом к другу, чтобы взять напитки, будучи уверенным, что тот не будет против.

Помимо тюремного срока Миллеру грозит штраф до $2 тыс. Следующее судебное заседание состоится 13 января 2023 года.

Миллер известен по роли Криденса Бэрбоуна в серии фильмов «Фантастические твари» и образу Флэша в супергеройских боевиках студии DC. Также он снимался в картинах «Хорошо быть тихоней», «Девушка без комплексов», «Стэнфордский тюремный эксперимент».

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